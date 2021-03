Ko bom velik, bom punčka

Film si je mogoče ogledati še danes do polnoči.



Zaradi velikega zanimanja bo filma Ujete v medmrežju in Punčka mogoče ujeti še v dneh po festivalu, do 4. aprila na spletni strani Cankarjevega doma.

Posebna omemba in posvetilo

Opolnoči se bo sklenil 23. festival dokumentarnega filma, na katerem so si gledalci v enem tednu lahko ogledali 20 celovečernih in štiri kratke dokumentarne filme z vsega sveta. Na spletni platformi Cinesquare.net, ki je omogočila ogled filmov, so našteli približno 1500 ogledov. Med najbolj gledanimi so bili filmi Ujete v medmrežju, Ljudje iz garaž, Gunda, Disident in Punčka, ki je odnesla glavno nagrado.Člani mednarodne žirije Nataša Bučar, Dragan Barbutovski in Ketty Nivyabandi so film Punčka (Petite fille) izbrali za najboljši film na temo človekovih pravic. Nagrado podeljuje Amnesty International Slovenije. »Dokumentarni film v režiji Sébastiena Lifshitza je tankočutna in poglobljena študija stiske transspolne osebe, ki se spoprijema z občutenjem razkola med biološkim spolom in spolom, s katerim se pri svojem bivanju identificira. Stiska je še posebej grozljiva zaradi dejstva, da je to osemletni otrok, deklica, ki se sooča z nasilnim zavračanjem okolice, da bi sprejela njeno drugačnost. Na srečo deklico podpira družina, predvsem njena borbena mama, ki premaga lastne dvome, da bi hčerino srečo postavila na prvo mesto. Z odlično fotografijo film naslika ganljiv portret deklice, ki jo z vso občutljivostjo kamere opazuje ob otroških igrah in med plesnimi tečaji, hkrati pa daje besedo njeni mami, ki počasi razkriva vsakodnevno resničnost, ki je povezana s tem, ali ima njen otrok pravico biti srečen ali ne,« je zapisala žirija v obrazložitvi.Film je aktualen tudi za slovensko družbo, kjer se, na kar je opozorila tudi predsednica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, vprašanje spola še vedno dojema črno-belo. To ugotovitev je podprla s podatki raziskave zavoda Trans­Akcija iz leta 2019, ki je pokazala, da je v Sloveniji ena od treh transspolnih oseb zaradi razkritja spolne identitete izgubila prijatelje (36 odstotkov) in doživela zavrnitev staršev ali skrbnikov (33 odstotkov), med njimi je desetina takih, ki so jih starši zaradi razkritja nehali ­finančno podpirati.Posebno omembo je žirija namenila še enemu filmu, ki prihaja v času, ko je val gibanja #jaztudi dosegel tudi naše kraje. V filmu Primer spolne zlorabe (The Case You) se v odrski rekonstrukciji travmatične izkušnje pet igralk na začetku profesionalne poti sooči z zlorabo in manipulacijo, ki so jo prestale na eni od avdicij. Nemška igralka in režiserka Alison Kuhn jih postavi v varno okolje gledališkega odra, kjer pripovedujejo svoje zgodbe in izkušnje, pomešane z jezo in odločenostjo, da bodo s pripovedjo presekale toksično okolje filmskih, gledaliških in televizijskih avdicij, kjer je pod krinko umetnosti dovoljeno marsikaj.»Gre za pomembno filmsko delo, ki osvetljuje skrito ozadje filmskega ustvarjanja, ki je velikokrat vse prej kot romantično in profesionalno. Žirija posveča posebno priznanje ne samo filmu, ampak tudi vsem igralkam, ki so nedavno tudi v slovenskem prostoru pogumno spregovorile o svojih izkušnjah z zlorabami v ranljivem okolju umetniškega ustvarjanja,« je zapisala žirija.Nagradi bodo podelili nocoj na virtualni sklepni prireditvi, ki bo na ogled na spletni in facebook strani festivala, pa tudi na youtube kanalu Cankarjevega doma.