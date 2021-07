Mame in hčere ter režiserji na robu živčnega zloma

V nadaljevanju preberite:

Za nami je tretjina festivala in med tematikami se že razkriva fille rouge – glavna tema številnih zgodb je odnos med otroki in starši. Natančneje, med hčerjo in mamo oziroma hčerjo in očetom. Razmerje, kompleksno kot vesolje, včasih nežno intuitivno, drugič hladno preračunljivo.