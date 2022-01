Misteriozni prihod na Hrvaško, ki to ni več

Misteriozni prihod na Hrvaško, bo Kevin Spacey igral Franja Tuđmana? Tako so se v zadnjih dneh starega leta razpisali hrvaški mediji, v Zagreb je hollywoodski zvezdnik namreč prišel obiskat režiserja Jakova Sedlarja, ta pa se pripravlja na snemanje igrano-dokumentarnega filma o prvem hrvaškem predsedniku. Sedlar je potrdil, da pogajanja s slavnim igralcem potekajo, vse podrobnosti pa ostajajo tajne, saj režiser o projektu ne želi govoriti. Pravi, da ne želi prehitevati dogodkov kot nekateri njegovi kolegi, ki so vnaprej napovedovali filme z velikimi zvezdami, potem pa se ni zgodilo nič. Gremo počasi, dogovarjamo se in to je vse, je radovednim novinarjem povedal Sedlar.

Snemanje na postaji

In zdaj - v novem letu - skorajda ne mine dan brez omembe hollywoodskega igralca in vendarle tudi nekaterih podrobnosti okoli snemanja. V torek so že pisali, da je Spacey posnel nekaj kadrov na zagrebški glavni postaji. Nekateri prizori so bili posneti na železniških peronih, kjer je zaradi snemalne ekipe in radovednežev nastala gneča. Spacey je bil oblečen v siv plašč s črnim ovratnikom in je bil videti izjemno dobre volje. Serija fotografij kaže, kako se smeji ekipi. Kot so zapisali v Večernjem listu, se je Spacey na vlogo pripravljal dva meseca.

Na youtube si je ogledal vse razpoložljive Tuđmanove govore in prebral štiri knjige o Hrvaški. Film z naslovom Tuđmanova nevihta spremlja prvega hrvaškega predsednika leta 1995, v času, ko je potekala operacija Nevihta. V torek so tako posneli znameniti prizor Tuđmana z dne 26. avgusta 1995, ko ga je na rivi v Splitu pozdravilo na tisoče ljudi in je imel svoj znameniti govor: Kaj več vam še lahko obljubim. Tako kot je bil resnični govor večkrat prekinjen s skandiranjem in aplavzi, je bilo treba tudi snemanje prizora večkrat ponoviti, ker so na zagrebško postajo pripeljali vlaki in motili delo. Hrvaški mediji so še zapisali, da je Spaceyjeva interpretacija Franja Tuđmana zelo v njegovem slogu, pokojnega predsednika ni poskušal imitirati, pač pa ponudil svoje videnje njegovih čustev in strasti. Premiera filma naj bi bila na stoletnico Tuđmanovega rojstva (rodil se je 14. maja 1922) v kinih po vsej Hrvaški.

Štiriletni premor

Hrvaška gosti igralca, za katerim so štiri leta filmske izolacije zaradi številnih obtožb o spolnih zlorabah najmanj dvajsetih moških, jeseni pa ga je produkcijska družba MRC za Netflixovo serijo Hiša iz kart presenetila z zahtevkom za plačilo 27,5 milijona evrov odškodnine zaradi neprimernega vedenja in finančne škode. A zdi se, da na Hrvaškem uživa. Biva v hotelu Esplanade, v mestu je tudi silvestroval, enega od večerov je preživel v Hrvaškem narodnem gledališču, obiskal pa je tudi Tuđmanov grob.