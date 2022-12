Na Animateki zmaga za Sierro

Na festivalu Animateka je veliko nagrado mednarodne žirije, za katero se potegujejo filmi iz vzhodne in srednje Evrope, prejel estonski film Sierra Sanderja Joona. Ta je najbolj prepričal tudi občinstvo.

Sierra sledi očetu in sinu, ki se udeležita tekmovanja v reliju, a jima ne kaže dobro. Da bi zmagala, se fant spremeni v pnevmatiko. Film, ki je delno nastal po navdihu režiserjevih otroških spominov, gledalca povleče v nadrealistični svet avtomobilskih dirk, so zapisali pri Animateki.

»Žirija je očarana nad tem čistim burlesknim užitkom, ki oriše družinsko dinamiko z nepričakovano nežnostjo in se z brezhibnim tempiranjem razigrano in živahno poigrava z gledalčevimi pričakovanji, pri čemer ga dovršeno podpirata zvočna krajina in mizanscena. Soglasno smo ganjeni nad liki, domiselno vnesenimi na še neraziskan teren,« je za Sierro, ki je v kategoriji animiranih filmov zmagala tudi na Liffu, zapisala žirija.

Nagrada Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, poimenovana mladi talent, za katero se potegujejo filmi programa Mladi talenti Evrope, je šla italijanskemu filmu Pentola Lea Černica.

»Pri končni odločitvi nas je prepričala odlična režija, ubranost likovnega jezika, zvočnega oblikovanja in izvirna obravnava teme, ki gledalca spretno približa protagonistu. Film sporočilo prenese lahkotno in v duhovitem tonu izziva smeh v publiki. Naš zmagovalni superjunak je Pentola avtorja Lea Černica,« je zapisala študentska žirija.

Nagrado otroške žirije Slon, za katero se potegujejo filmi iz Slonovega tekmovalnega programa, je prejel špansko-argentinski film Loop (Zanka) Pabla Polledrija. »Ta teden smo si ogledali tri tekmovalne programe Slon. S težavo smo se odločili za zmagovalca, saj je bilo veliko dobrih filmov. Na koncu smo se odločili za vizualno odličen film z dobro glasbo in sporočilom, ki ti postavi veliko vprašanj,« so zapisali mladi gledalci.

Nagrade v posamezni kategoriji znašajo 1000 evrov. Tisto, ki jo podeli občinstvo, financira Društvo slovenskega animiranega filma.

Filmi na 19. mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka bodo na ogled še v nedeljo.