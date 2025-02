Nika Autor: V Jugoslaviji so živeli neprimerljivo bolj kakovostno in varno

V nadaljevanju preberite:

Vizualna umetnica Nika Autor bo prejela nagrado Prešernovega sklada za eksperimentalne esejistične dokumentarne filme ter razstave fotografij, kolažev in videov. Kot je v utemeljitvi zapisala komisija, v svojih delih, ki se gibljejo na presečišču filma in vizualne umetnosti, »s prefinjenim vizualnim jezikom ustvarja zgodbe, v katerih združuje refleksijo družbene stvarnosti in poetične impresije«. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, doktorirala na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Pri delu uporablja različne medije: video, film, fotografijo, kolaž, risbo in prostorske postavitve.