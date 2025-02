Kombinacija analognih in digitalnih tehnik

»Mislimo, da je plakat pomembno oglaševalsko orodje v javnem prostoru. Mogoče bo v prihodnosti še več digitalnih plakatov. Pogrešamo več tako imenovanega črnega plakatiranja, kar naredi mesto bolj raznoliko in manj korporativno. Drugače pa je videti, da za zdaj tiskani medij ostaja, kljub krizi in propadom tiskarn.« Tako člani oblikovalskega kolektiva Grupa Ee Mina Fina, Damjan Ilić in Ivian Kan Mujezinović, ki so v zadnjih letih delovanja ustvarili poseben, zelo izrazit oblikovalski opus, ki ga odlikujejo inventivnost, koherentnost in sporočilna jasnost.