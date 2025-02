Tišina zanj ne obstaja več

V nadaljevanju preberite:

Skladatelj, zvočni umetnik, snemalec, režiser in vodja Zavoda Sploh velja za gonilno silo sodobne improvizirane glasbe pri nas. »Grom se glasbe loteva odprto in v dialogu s časom in prostorom, v katerem živi. 'Odprto' pomeni soočanje idej, izzivov, tveganje, eksperiment in neposreden stik s publiko,« je v utemeljitvi zapisala komisija nagrade Prešernovega sklada. »Odlikuje ga prepoznaven zvočni in širše umetniški izraz. Njegova praksa lucidno vstopa v polja glasbe, poezije, sodobnega gledališča in plesa, filma, videa, sodobne in večmedijske umetnosti.«