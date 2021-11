Počastitev Belmondoja veličastnega

»Mislim, da sem naredil vse, kar sem hotel.« Misel Jean-Paula Belmondoja, ki se je poslovil pred dvema mesecema, se zdi ultimativna, ko se človek postara in pripravlja na odhod. Pravzaprav mu lahko pritrdimo tudi gledalci, res je naredil vse. Tako raznovrstnih igralcev, ki so enako prepričljivi v avtorskih filmih in dramah ter akcijskih spektaklih in tudi za najbolj nevarne prizore odklanjajo kaskaderje, ni prav veliko. Na festivalu Liffe ga bodo počastili s filmi Leon Morin, duhovnik, Špicelj (oba je režiral Jean-Pierre Melville), Nori Pierrot v režiji Jean-Luca Godarda ter Belmondo veličastni (znan je tudi z naslovom Mož iz Acapulca) v režiji Philippa de Broce.