Popotnik za uvod v kinotečno retrospektivo Abbasa Kiarostamija

S filmom Popotnik se bo danes ob 20. uri v Slovenski kinoteki začela retrospektiva, posvečena velikemu iranskemu cineastu Abbasu Kiarostamiju. Režiserju, čigar filmi »vsebujejo dvoumnosti, nenavadno mešanico preprostosti in kompleksnosti ter pogosto prepletanje izmišljenih in dokumentarnih elementov«, se bodo poklonili z več kot 30 filmi.

Urednik filmskega programa Kinoteke Igor Prassel je na nedavni predstavitvi retrospektive napovedal, da bo ta vključevala 16 celovečercev, štiri srednjemetražce, 11 kratkih filmov in dokumentarca o Kiarostamiju oziroma njegovem delu.

Kiarostami, diplomirani slikar, ki ni bil le režiser, temveč je deloval tudi kot grafični oblikovalec, ilustrator, fotograf in pesnik, je po Prasslovih besedah zelo pomemben, ker mu je po islamski revoluciji leta 1979 svoje filme uspelo »pregibati ustrezno zahtevam cenzorjem«, tako da je teme, o katerih je želel spregovoriti, podal prek zgodb malih ljudi. Ravno s tem pristopom pa mu je uspelo novi val iranskega filma popeljati tudi v tujino.

V kinoteki so zapisali, da Kiarostamijevo delo zaznamujeta »močna humanistična nota in nenehno, drzno ter povsem samosvoje raziskovanje filmskih govoric, zlasti odnosa med fiktivnim in realnim ter vloge filmskega režiserja v procesu ustvarjanja«.

Spomnili so tudi, da je veliko snemal z otroki, v slikovitih pejsažih in na podeželju ali pa je zgodbo oblikoval povsem drugače, na primer v pogovorih, ki so potekali v avtomobilu z nepremično vgrajenimi kamerami. »V filme je rad vtkal pesniški dialog ter kot izrazit filmski avtor ustvarjal filozofski in družbenokritični odnos do sveta,« so še zapisali.

V Slovenski kinoteki so retrospektivo pripravili v sodelovanju s francoskim producentom in distributerjem MK2. Drevi jo bo uvedla projekcija režiserjevega prvega celovečerca Popotnik iz leta 1974, v katerem se je osredotočil na fanta v malem mestu, ki je zaradi želje po ogledu nogometne tekme v Teheranu pripravljen lagati odraslim in goljufati druge otroke.

Že v petek bo na sporedu kratki film Kruh in ulica iz leta 1970, s katerim je režiser začel svojo filmsko pot pri inštitutu za intelektualni razvoj otrok in mladoletnih Kanon v Teheranu. »S tem filmom in dolgimi kadri v njem je postavil svojo filmsko govorico, ki jo je vzdrževal do konca,«je povedal Prassel.

Med celovečerci bodo prikazana tri od pomembnejših Kiarostamijevih del, katerih kopije hranijo v Slovenski kinoteki: Kje je hiša mojega prijatelja? (1987), Veter nas bo odnesel s seboj (1999) in Okus češnje (1997). S projekcijo slednjega bodo 9. novembra tudi sklenili retrospektivo.

Ob režiserjevih avtorskih filmih pa bodo retrospektivo nadgradili še s filmskim esejem Abbas Kiarostami: Umetnost življenja (2003), ki ga podpisujeta Pat Collins in Fergus Daly, ter Kiarostami by Kiarostami (2002), v katerem režiser Mojdeh Famili poda uvid v snemanje filma Veter nas bo odnesel s seboj.

Zunaj retrospektive bodo proti koncu leta prikazali še režiserjev zadnji film 24 Frames (2017), ki ga je posthumno dokončal režiserjev sin v sodelovanju s francoskimi producenti, v kinoteki pa so izdali tudi prevod knjige o režiserju avtorja Alaina Bergalaja.