Stari dolgovi in obetajoče obljube

Nacionalni svet za kulturo (NSK) je včeraj objavil smernice, ki jih je sprejel po posvetu s strokovnjaki slovenske kinematografije. Seznanili so se z aktualnim stanjem in pomanjkljivostmi ureditve področja, ki ga hromijo finančna podhranjenost, popolna odvisnost od proračunskih sredstev, birokratizacija, tehnološka zastarelost, neustrezna zakonska ureditev, neusklajenost množice predpisov in neučinkovita organizacija.



Svet NSK je podprl celostno prenovo filmske zakonodaje, ki jo posebna komisija na ministrstvu za kulturo pripravlja že nekaj mesecev. Minister Vasko Simoniti, ki se bo v teh dneh moral zagovarjati pred očitki v interpelaciji, tudi glede blokade financiranja filma, je ob tej priložnosti razkril povečanje proračunskih sredstev za film v letošnjem letu na skupaj 11 milijonov evrov.



Filmarji, ki se še vedno spopadajo s posledicami epidemije in tonejo v dolgovih, pa vse obljube sprejemajo s kančkom zadržanosti.