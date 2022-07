Tematika, ki še vedno ostaja na obrobju

V nadaljevanju preberite:

Je mogoče s skromnim proračunom v zgolj devetnajstih dneh in z dvema igralcema v hotelski sobi posneti soliden film? Avstralska režiserka Sophie Hyde je to s filmom Srečno, Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande) nedvomno dokazala, res pa ima zasluge za to tudi odlična igralska ekipa z Emmo Thompson in Darylom McCormackom ter scenaristka Katy Brand. Film je označen kot komedija, vendar to velja le pogojno oziroma po britanskih standardih. Kar pomeni obešenjaški, mestoma tudi nekoliko črn in ciničen humor, ki na specifičen način odpira različne teme in dileme in ki ne nazadnje tudi uravnava ter nekako relativizira obseg in amplitude emocij, ki neredko narastejo do nekoliko pretirane razčustvovanosti in tudi sentimentalnosti.