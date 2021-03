Umrl je ameriški igralec George Segal

Leta 2017 je bil deležen zvezde na aleji slavnih v Hollywoodu. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

V starosti 87 let se je izteklo življenje ameriškega igralca, ki ga mnogi poznajo predvsem po vlogi v komični seriji Pa me ustreli! Umrl je v Santa Rosi v Kaliforniji, novico o njegovi smrti je objavila njegova družina.Segal se je rodil leta 1934 v Great Necku (New York) in četudi je najbolj znan po komičnih vlogah, je mnoge najbolj prepričal z vlogo v filmu Kdo se boji Virginije Wolf iz leta 1966, v kateri so osrednje vloge igrali šein. Prav vsi so dosegli nominacije za oskarja. Obe igralki sta ga tudi osvojili.Njegova igralska kariera je sicer trajala kar šest desetletij, seznam njegovih vlog za film, gledališče in televizijo je izjemno dolg. Tudi v Sloveniji smo ga lahko na televizijskih ekranih spremljali v vlogi založnika Jacka Galla v humoristični seriji NBC Pa me ustreli!, ki so jo snemali med letoma 1997 in 2003, zatem je od leta 2013 igral tudi v seriji Goldbergovi.Žena igralca, ki so ga poznali tudi kot odličnega igralca banja (izdal je več albumov), je kot vzrok njegove smrti navedla zaplete po implantaciji srčnega spodbujevalnika.