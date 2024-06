Umrl kanadski filmski igralec Donald Sutherland

Po dolgi bolezni je danes v 89. letu starosti umrl kanadski igralec Donald Sutherland, je sporočil njegov sin Kiefer. Sutherland se je na filmskih platnih in televizijskih zaslonih pojavljal od konca 60. let minulega stoletja, v zadnjem obdobju pa je gledalcem najbolj ostal v spominu z vlogo predsednika Snowa v filmih Igre lakote.

»S težkim srcem vam sporočam, da je umrl moj oče Donald Sutherland,« je Kiefer Sutherland zapisal na omrežju X in dodal, da je njegov oče ljubil tisto, kar je počel, in delal tisto, kar je ljubil.

Donald Sutherland se je med dolgo igralsko kariero pojavil v več kot 190 filmih in televizijskih serijah.

Z manjšo vlogo je nastopil v vojni klasiki Ducat umazancev iz leta 1967, širšo prepoznavnost pa je nekaj let pozneje pridobil z vlogo kirurga Hawkeyea Piercea v komediji MASH ter z vlogo v trilerju Don't Look Now. Od leta 2008 dalje ga je javnost najbolj poznala kot predsednika Snowa iz filmskih priredb romanov Igre lakote.

Širšo prepoznavnost je pridobil z vlogo kirurga Hawkeyea Piercea v komediji MASH. FOTO: promocijsko gradivo

Kot piše britanski časnik Guardian, je bil Sutherland v 70. letih prejšnjega stoletja dejaven tudi med aktivisti, ki so nasprotovali ameriški vojni v Vietnamu. V tem duhu je sodeloval v satiričnem dokumentarnem filmu z igralko Jane Fonda, s katero sta bila dve leti tudi v zvezi.

Veljal je za enega najboljših filmskih igralcev, ki nikoli niso bili nominirani za oskarja, a je kljub temu v času dolgoletne kariere prejel kopico nagrad, poročajo tuje tiskovne agencije.

Donald Sutherland se je med dolgo igralsko kariero pojavil v več kot 190 filmih in televizijskih serijah. FOTO: Angela Weiss/AFP

Po igralski poti sta mu sledila sinova Kiefer in Rossif, krajši čas pa tudi Angus, ki je sicer filmski producent. Skupno je imel pet otrok, igralka pa je tudi njegova vnukinja Sarah Sutherland.