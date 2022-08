V Pekingu nagradili Matevža Luzarja za režijo filma Orkester

Na 12. mednarodnem filmskem festivalu v Pekingu, ki se je začel pred dnevi, je Matevž Luzar v kategoriji Forward Future osvojil nagrado za režijo filma Orkester. Žirija mu je izrekla priznanje za tenkočutno in vedro pripoved o pripetljajih pihalnega orkestra na gostovanju v pobratenem avstrijskem mestu, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Kot je še zapisala žirija v sestavi kitajska režiserka, scenaristka in producentka Ning Ying, malezijska režiserka Tan Chui Mui ter estonski pisatelj, režiser in dramaturg Martti Helde, je Luzar »s premišljeno uporabo črno-bele filmske tehnike na barvit in zanimiv način predstavil člane glasbene zasedbe«.

Kot so spomnili v Slovenskem filmske centru (SFC), je to po srebrni zvezdi na festivalu Cinedays v Skopju za Luzarja že drugo mednarodno priznanje, ki ga je osvojil s filmom Orkester. Nagrade se je scenarist in režiser filma razveselil, saj, kot pravi, »prihaja iz drugega kulturnega okolja. Po odzivih sodeč je film očitno nagovoril kitajsko publiko. Vsako priznanje za film je lepa potrditev ne samo mojega dela, ampak tudi dela celotne ekipe«, so njegove besede povzeli v SFC.

»Uspeh majhne kinematografije na tako velikem in drugačnem prostoru je veliko priznanje tudi za glavnega kreatorja nacionalnega filmskega programa, Slovenski filmski center,« je poudarila direktorica SFC Nataša Bučar. »Iz naše filmske zgodovine poznamo dober primer slovenskega filma, ki je navdušil kitajsko občinstvo. Takrat je to bil film Kekec, danes je Orkester,« je dodala ob čestitki Luzarju, ki mu je uspelo »prepričati tako zahteven kulturni prostor kot je Kitajska«.

Po besedah slovenske veleposlanice v Pekingu Alenke Suhadolnik bo nagrada »nedvomno izdatno prispevala k vidnosti slovenske kinematografije na Kitajskem«. Kot je spomnila, je zanimanje za slovenski film spodbudila že lanskoletna prva retrospektiva na Kitajskem, ki je nastala v sodelovanju med Slovenskim filmskim centrom, Kitajskim filmskim arhivom in veleposlaništvom. Predstavitve slovenskega filma pa se obetajo tudi v prihodnje, je napovedala.

Mednarodni filmski festival v Pekingu velja za eno najpomembnejših prireditev kitajske filmske industrije. V kategoriji Forward Future prikazuje filme, ki osvetljujejo različne zanimive kulturne posebnosti. v kategoriji se je za nagrade potegovalo skoraj 600 filmov iz 88 držav, 15 se jih je uvrstilo v ožji izbor, so zapisali na SFC.

Film Orkester, ki je svetovno premiero doživel lani novembra na nemškem festivalu v Cottbusu, prinaša pet zgodb z razposajenimi člani pihalnega orkestra na gostovanju v manjšem avstrijskem mestecu. Do konca poletja bo film na turneji po domačih letnih kinih, uvrščen pa je tudi v redni program kinematografov v večjih slovenskih mestih, so še sporočili iz SFC.