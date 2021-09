Vohun, ki smo ga ljubili

Po petih filmih v vlogi Jamesa Bonda je Daniel Craig tudi zakrknjenim kritikom prirasel k srcu in se v anketah povzpel na drugo mesto takoj za Conneryjem. FOTO: Promocijsko gradivo

Začel v gledališču

V hladnokrvnega šarmerja je vnesel človečnost in postal sinonim za Bonda, ki je nevaren, duhovit in zabaven hkrati. FOTO: Promocijsko gradivo



Ženska?

Najslavnejši agent vseh časov bo prihodnje leto praznoval šestdesetletnico. Toliko let mineva, odkar se je vohun, ki ljubi hitre avtomobile, prefinjene napravice in lepe ženske, predstavil v filmu Dr. No. Njegov šarm, eleganco, igrivost in neusmiljenost hkrati je prvi poosebil lani preminuli igralec Sean Connery, ki po anketah sodeč za mnoge ostaja eden in edini pravi James Bond. Po Rogerju Mooru, Georgeu Lazenbyju, Pierceu Brosnanu in Timothyju Daltonu je od tega zlatega standarda še najbolj odstopal britanski igralec Daniel Craig, ki je prvič v vlogi Jamesa Bonda nastopil v filmu Casino Royale (2006). »Bond ni blond,« so se takrat usule kritike na račun njegovega videza, ki ni ustrezal visokoraslemu, temnolasemu očarljivcu. Pojavile so se celo spletne kampanje, ki so grozile z bojkotom filma. A nezadovoljnežem je usta zaprl z enim stavkom. Ko ga je v filmu natakar vprašal, ali hoče svoj martini stresen ali zmešan, mu je novi Bond zabrusil: »Ali sem videti, kot da mi je to mar?«Bil je neotesan, a hkrati duhovit, vseeno mu je bilo, kakšni so njegovi lasje, ko pride iz vode, in večkrat jih je dobil po zobeh, a se je vedno znova pobral. Ker v novi dobi filmski junak ne sme več toliko piti in kaditi, se je bolj posvetil svojemu telesu, da je bil videti, kot bi pravkar stopil iz kakšne specialne enote. »Ključ je v tem, da se kot Bond ne smeš jemati preveč resno. Navsezadnje je to človek, ki se velikokrat nepremišljeno izpostavlja nevarnostim, in čeprav je najeti morilec, je v njegovem liku kanček trapastega,« je v enem od intervjujev povedal Craig, ki se je v slavnega junaka popolnoma poglobil in mu skušal vliti več emocionalne globine. Zanj so namreč akcijski vohunski trilerji pravzaprav filmi o odnosih – odnosih med prijatelji, ljubimci, sovražniki.Da bo tako, sta producenta Barbara Broccoli in Michael Wilson vedela takoj, ko sta mu na podlagi njegovega preteklega dela (posebej vloge v biografski drami Elizabeth, 1998) zaupala vlogo sodobnega Bonda. Sam o tem ni bil tako prepričan in si je za premislek vzel čas. Končno je ponudbo sprejel, a pod pogojem, da bo aktivno vključen v vse faze nastajanja filma, od scenarija dalje. Novico, da bo dobil želeno kreativno svobodo in da je dobil vlogo, je izvedel med nakupovanjem špecerije. Šel je domov in si, ker skrivnosti ni smel deliti z nikomer, sam namešal vodko martini, pil in si prigovarjal: »Jaz sem James Bond!« Craig je kariero že v najstniških letih začel na odrskih deskah, nadaljeval v britanskih miniserijah in ameriških nadaljevankah ter se trudoma začel uveljavljati v bolj znanih filmih, kot so Lara Croft: Tomb Raider (2001), Pot v pogubo (2002) in München (2005).Po vlogi Bonda je zares zaslovel in dobil vloge v filmih Zlati kompas in Invazija (2007), Dekle z zmajskim tatujem (2011) in Nož v hrbet (2019), za katerega je bil nominiran za zlati globus. Craig, ki se je leta 2011 poročil z dolgoletno prijateljico in igralko Rachel Weisz, je sicer zelo aktiven na področju dobrodelnih dogodkov. Leta 2015 ga je tedanji generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun z besedami »dobili ste dovoljenje za ubijanje, zdaj vam dajem dovoljenje za reševanje« imenoval za zagovornika odpravljanja min in nevarnosti eksplozivov. Bil je tudi glasen nasprotnik brexita, kar je izražal z napisom na majici: »Noben človek ni otok. Nobena država ni sama zase.«Po petih filmih v vlogi Jamesa Bonda je 53-letni Daniel Craig tudi zakrknjenim kritikom prirasel k srcu in se v anketah povzpel na drugo mesto takoj za Conneryjem. V hladnokrvnega šarmerja je vnesel človečnost in postal sinonim za Bonda, ki je nevaren, duhovit in zabaven hkrati. »V njegove čevlje bo naslednjemu igralcu težko stopiti,« je priznala tudi producentka Broccolijeva, ki je povedala, da nameravajo ime novega Bonda razkriti prihodnje leto. V medijih pa se že ugiba, ali utegne to biti Tom Hardy, Idris Elba, Regé-Jean Page, Henry Golding ali pa morda celo Lashana Lynch, ki prevzame šifro 007, medtem ko je James Bond v izgnanstvu. Res lahko upamo na prvo žensko v vlogi najslavnejšega agenta?