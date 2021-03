Za oskarja nominiran tudi bosanski film Quo Vadis, Aida?

Oskarje bodo podelili 25. aprila. FOTO: Robyn Beck/Afp

Za najboljšo žensko glavno vlogo je nominirana tudi Frances McDormand za film Nomadland.

Netflixov črno-beli film o Hollywoodu Mank je prejel deset nominacij za prestižno filmsko nagrado oskar, ameriška filmska akademija pa je za letošnjo 93. podelitev nagrad, ki bo 25. aprila, podelila rekordnih 76 nominacij skupno 70 ženskam. Za oskarja je nominiran tudi bosanski film Quo Vadis, Aida?Za najboljši film so poleg Manka, ki podaja zgodbo o nastajanju scenarija za legendarni filmDržavljan Kane, nominirani še Nomadland, ki je osvojil letošnji zlati globus, Obetavna mladenka, The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal in The Trial of the Chicago 7.(Nomadland),(Mank),(Minari),(Obetavna mladenka) in(Nažgani) so v igri za režijskega oskarja, pri čemer velja izpostaviti, da se za enega od najbolj zaželenih oskarjev tokrat potegujeta dve režiserki. Je pa Chloe Zhao (Nomadland) je tudi prva nebelska nominiranka v tej kategoriji.Za najboljšo žensko glavno vlogo so nominirane(Ma Rainey's Black Bottom),(The United States vs. Billie Holiday),(Pieces of a Woman),(Nomadland) in(Obetavna mladenka).je prejel nominacijo za najboljšo glavno moško vlogo za Sound of Metal,posmrtno za vlogo v filmu Ma Rainey's Black Bottom,za The Father,za Mank inza Minari.Zgodba o okupaciji Srebrenice in pokolu muslimanov s strani srbskih sil leta 1995 režiserkeQuo vadis, Aida? je drugi film iz Bosne in Hercegovine v igri za mednarodnega oskarja po filmuNikogaršnja zemlja, ki je leta 2001 osvojil pozlačeni kipec. V konkurenci za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film so tudi danski film Another Roud, romunski Kolektiv, tunizijski The Man Who Sold His Skin in Better Days iz Hongkonga.Komedija o kazahstanskem novinarju v ZDA BoratuBorat Subsequent Moviefilm, ki je prejela zlati globus v kategoriji komedije, si je po zaslugi bolgarske igralkeprislužila nominacijo za stransko žensko vlogo. Za oskarja Maria Bakalova tekmuje z(Hillbilly Elegy),(The Father),(Mank) in(Minari).Sacha Baron Cohen je sicer prejel nominacijo za stransko moško vlogo v filmu The Trial of the Chicago 7, kjer tekmuje za oskarja z(Judas and the Black Messiah),(One Night in Miami),(Sound of Metal) in(Judas and the Black Messiah).Borat je prejel še nominacijo za prirejen scenarij, skupaj s filmi The Father, Nomadland, One Night in Miami in Beli tiger, nominacije za izvirni scenarij pa so dobili Judas and the Black Messiah, Minari, Obetavna Mladenka, Sound of Metal in The Trial of the Chicago 7. Nominacije za celovečerne dokumentarne filme so prejeli Kolektiv, Crip Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher in Time, za celovečerne animirane filme pa Naprej, Over the Moon, Bacek Jon film: Farmagedon, Soul in Wolfwalkers.