Zlati lev francoskemu filmu L'evenement

Zlatega leva za najboljši film na 78. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobil francoski film L'evenement (Dogodek) v režiji. Srebrni lev, velika nagrada žirije, pa je na sinočnji podelitvi pripadla italijanskemu filmu E' stata la mano di Dio (Bila je božja roka) v režijiDogajanje zmagovalnega filma letošnje Mostre je postavljeno v 60. leta minulega stoletja v Franciji in pripoveduje zgodbo mlade ženske, ki tvega zapor, ko poskuša narediti splav. Kot je ob prevzemu nagrade povedala Audrey Diwan, je film ustvarila z jezo, željo, srcem, razumom in velikim angažmajem. Z veliko nagrado žirije ovenčani Sorrentinov avtobiografski film E' stata la mano di Dio pa je postavljen v Neapelj 80. let minulega stoletja in v ospredje postavlja odraščajočega fanta. Naslov filma se navezuje na legendarni gol z roko, ki ga je argentinski nogometašzadel na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1986.Srebrnega leva za režijo je prejela novozelandska scenaristka, producentka in režiserkaza film, v katerem je zaigral Benedict Cumberbatch. Nagrado za scenarij je žirija namenila ameriški igralki, režiserki in scenaristkaza film The Lost Daughter (Izgubljena hči). Maggie Gyllenhaal je film, ki na nepopustljiv način tematizira težave pri usklajevanju kariere in materinstva, tudi režirala. V glavni vlogi je zaigrala britanska oskarjevkaNagrado coppa volpi za najboljšo igralko je prejelaza vlogo v filmu Madres paralelas (Vzporedno materi) režiserja, ki je bil tudi otvoritveni film letošnjega festivala, nagrado coppa volpi za najboljšega igralca pa je prejelza film On the Job: The Missing 8 (Na delovnem mestu: pogrešani 8), ki ga je režiralPosebno nagrado žirije je prejel film Il Buco (Luknja) režiserja. Nagrado žirije Marcello Mastroianni za najboljšo novo mlado igralko ali igralca pa je prejelza vlogo v Sorrentinovem filmu.V tekmi za zlatega leva je bilo 21 filmov. Ocenjevala jih žirija, ki ji je predsedoval z oskarjem ovenčani južnokorejski režiser. Letos so prvič podelili nagrado Cartier Glory, namenjeno filmskim ustvarjalcem, ki pomembno prispevajo k filmski industriji. Prejel jo je priznani britanski režiser in producentFestival, ki so ga sklenil s filmomThe Last Duel (Zadnji dvoboj) z Mattom Damonom in Benom Affleckom v glavnih vlogah, so spremljali protikoronski ukrepi, kot sta obvezno nošenje mask in 50-odstotna zasedenost dvoran.