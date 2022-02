Zmagal film o prvem prečenju Antarktike s pasjo vprego

Ameriški film Po Antarktiki režiserke Tashe Van Zandt je veliki zmagovalec 16. Festivala gorniškega filma, je sporočila žirija. »Čudovit film o izjemnem dosežku – prvem prečenju Antarktike s pasjo vprego – in neverjetni zgodbi raziskovalca Willa Stegerja. Režiser je uspel združiti čudovite arhivske posnetke s konca prejšnjega stoletja z materialom, posnetim na zadnjem popotovanju glavnega junaka. Sporočilo filma je jasno in močno: če hočemo rešiti naš planet, moramo sodelovati, tudi če prihajamo iz različnih držav. Nič ni nemogoče!« so v obrazložitvi zapisali člani žirije, poljska režiserka Eliza Kubarska, bosanski filmski ustvarjalec Zehrudin Isaković in slovenski alpinist Milan Romih.

Poleg glavne nagrade mesta Domžale so med 29 filmi v tekmovalnem programu nagradili tudi najboljše v posameznih kategorijah. Najboljši plezalni film je Stena – vzpon do zlata britanskega režiserja Nicka Hardieja, čustvena zgodba o četverici najboljših športnih plezalk na svetu in olimpijskem debiju športnega plezanja. Med njimi je Janja Garnbret, ki jo spremljamo na poti do olimpijskega zlata in zasluženega mesta v zgodovini.

Najboljši plezalni film je Stena – vzpon do zlata, ki prikaže vzpon Janje Garnbret do olimpijskega zlata. FOTO: arhiv FGF

Večna vprašanja

Nagrado za najboljši alpinistični film je prejel slovaški film Daulagiri je moj Everest, pod katerega se podpisuje Pavol Barabáš, ki poskuša skozi zgodbo odličnega slovaškega alpinista Zoltana Demjana odgovoriti na večno vprašanje: Zakaj plezamo na visoke gore, čeprav pri tem tvegamo življenje?

Nagrado za najboljši film o gorski naravi in kulturi je prejel kitajsko-avstrijski dokumentarec Snežni leopardi in prijatelji (Xi Zhinong, Zi Ding, Da Jie, Qu Peng) o skrivnem življenju snežnega leoparda v enem najlepših kotičkov sveta, na Tibetu.

Dokumentarni film Snežni leopardi in prijatelji razkriva skrivno življenje snežnega leoparda, ki ga je izjemno težko posneti. FOTO: FGF

V kategoriji gore, šport in avantura je slavil ameriški film Link Sar Grahama Zimmermanna, neverjetna zgodba o premikanju meja na težko dostopnih vrhovih. Nagrado za najboljši kratki film pa je prejel ameriški film Action Directe (Zachary Barr), ki pokaže, da lahko s pravo mero vztrajnosti in strasti včasih dosežemo nemogoče ter da živimo v časih, ko so najboljše plezalke na svetu skorajda enakovredne moškim kolegom.

Na ogled še danes in jutri

Posebno nagrado je podelila tudi Televizija Slovenija, in sicer filmu Švicarski raj (Guillaume Broust, Francija), ki nas popelje na panteon najtežjih dolgih športnih smeri v najprestižnejših stenah, kjer nekdanji tekmovalec Cedric Lachat s prijatelji na konicah prstov in z dobršno mero plezalskega humorja preizkuša vertikalni instinkt, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Nagrajeni filmi bodo danes in jutri na ogled v Radovljici, Celju in Ljubljani; v Cankarjevem domu bosta še predavanje Luke Stražarja in predstavitev knjige Z znanjem do zvezd.