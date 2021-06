69. Ljubljana Festival se nezadržno približuje

FOTO: Festival Ljubljana

Letošnji 69. Ljubljana Festival boslovesno odprlpod taktirko maestra, ki se po kratkem premoru spet vrača v slovensko prestolnico.Na otvoritvenem koncertu bomo prisluhnili simfonični pesnitvi Bela krajina legende slovenske filmske glasbe Marjana Kozine in Fantastični simfoniji Hectorja Berlioza. Tragična glasbena mojstrovina je eno najbolj izvajanih Berliozovih stvaritev, v marsičem pa napoveduje tudi R. Wagnerja.Marijino gledališče v Sankt Peterburgu je ena najpomembnejših kulturnih ustanov v Rusiji, v njem domujejo opera, balet, orkester in zbor. Valerij Gergijev je leta 1988 postal njegov glasbeni vodja, od leta 1996 pa zaseda tudi mesto umetniškega in generalnega direktorja. Z maestrovim prihodom se je začelo novo obdobje širjenja orkestrskega repertoarja, ki danes vključuje vse Beethovnove, Mahlerjeve, Prokofjevove in Šostakovičeve simfonije, Mozartove, Berliozove, Verdijeve, Brahmsove in Tiščenkove rekvieme ter številna dela drugih skladateljev, kot so Stravinski, Dutilleux, Kančeli, Karetnikov in drugi. Začetki orkestra, ki velja za enega najstarejših glasbenih sestavov, segajo v drugo polovico 18. stoletja, med svojim delovanjem pa je zaradi političnih teženj večkrat zamenjal ime – prvotno Ruski cesarski operni orkester je pozneje dobil ime Orkester Marijinega gledališča, nato Orkester in balet Kirov, po padcu komunizma pa je bilo gledališču povrnjeno imeVrhunskost orkestra so prepoznali številni svetovno znani skladatelji, kot so Hector Berlioz, Richard Wagner, Hans von Bülow, Peter Iljič Čajkovski, Gustav Mahler in Sergej Rahmaninov, ter mu tudi dirigirali. Orkester je prav tako premierno izvedel številne opere in balete izpod peres Čajkovskega, Musorgskega, Rimskega - Korsakova, Šostakoviča, Hačaturjana in Asafjeva.Podvodstvom je gledališče postalo pomemben glasbeno-gledališki in koncertni kompleks, sam dirigent pa se uvršča med vplivnejše osebnosti na svetu. Leta 2017 mu je predsednik Republike Slovenijeizročil tudi srebrni red za zasluge, najvišje državno odlikovanje na področju kulture za njegov prispevek k plemenitenju slovenskega kulturnega prostora z vrhunskimi glasbenimi doživetji.