70. Ljubljana Festival: prva velika gostovanja

V izvedbi Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija in ob glasbenem vodstvu dirigenta Patrika Grebla se bodo znani slovenski solisti Lado Leskovar, Oto Pestner, Darja Švajger, Alenka Godec, Nina Strnad, Eva Boto, Andraž Hribar, Anžej Dežan, Saša Lešnjek, Teja Leskovšek, Zala Smolnikar, Alex Volasko, Gregor Ravnik in Anže Šuštar poklonili avtorjem nepozabnih besedil ob 60-letnici Slovenske popevke.

Na 70. Ljubljana Festivalu si bomo 27. junija ob 21. uri v Poletnem gledališču Križank ogledali premiero nove produkcije z West Enda, muzikal Zgodba z zahodne strani (West Side Story), nato bodo od 28. junija do 1. julija na sporedu še štiri ponovitve. Režiser in koreograf tokratne izvedbe bo Mykal Rand, ki je lani uspešno sodeloval pri muzikalu Chicago, izvedenem v produkciji za Festival Ljubljana. V preteklih letih smo si v njegovi režiji in koreografiji ogledali tudi muzikale Evita, Briljantina, Jesus Christ Superstar in Lasje.

FOTO: Festival Ljubljana

V nadaljevanju festivalskega dogajanja bodo poletne večere zaznamovala številna druga velika gostovanja in zveneča imena. V Cankarjevem domu bo 3. julija ob 20. uri zazvenel Rekviem Giuseppeja Verdija. Izvedbo Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije ter Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana bo vodil dirigent Karel Mark Chichon. Pod njegovo taktirko bo nastopila Latvijka s polnim in razkošnim mezzosopranom Elīna Garanča s sopranistko Krasimiro Stojanovo, tenoristom Dmitrom Popovom in basistom Riccardom Zanellatom.

Julian Rachlin FOTO: Festival Ljubljana

V vlogi solista bo naslednji dan, 4. julija, ob 20. uri v Cankarjevem domu na Stradivarijevo violino iz leta 1704 zaigral violinist Julian Rachlin. Virtuoz s srcem, kot ga opisujejo mediji, je kot dirigent in violinist nastopil z najimenitnejšimi orkestri. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil pianist in dirigent Christoph Eschenbach, ki se med najboljše danes delujoče dirigente uvršča zaradi interpretacij, v katerih združuje intelekt z edinstvenim čustvenim nabojem.

FOTO: t ‘M et variations… © BBL – Gregory Batardon

Na 70. Ljubljana Festivalu pa bo 6. in 7. julija ob 21. uri v Poletnem gledališču Križank spet gostoval tudi sloviti Béjart Ballet iz Lozane. Za njegovo umetniško izvirnost skrbi umetniški vodja Gil Roman, ki ga je za svojega naslednika izbral ustanovitelj ansambla, Maurice Béjart. Zasedba bo letos že petič nastopila na Ljubljana Festivalu. Predstavili bodo Mauriceu Béjartu posvečeno delo Gila Romana t ‘M et variations …, sestavljeno iz baletnih variacij na temo ljubezni in notranje želje po plesu. Sledil bo Béjart fête Maurice z izvlečki Béjartovih originalnih koreografij, ki spominjajo na priprave na zabavo.

Vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Eventimovih prodajnih mestih in Petrolovih bencinskih servisih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana