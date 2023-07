Brezčasna energija Jamesa Seneseja

Legendarni neapeljski saksofonist, pevec, skladatelj in pisec besedil Gaetano James Senese, ki je z zanj značilnim jazz rock funkovskim pristopom, soustanovitvijo kultne zasedbe Napoli Centrale in v sodelovanju s Pinom Danieleom v marsičem usodno vplival na italijansko glasbeno krajino od sredine sedemdesetih let naprej, je na koncertu v okviru Mednarodnega čezmejnega festivala Glasbe sveta dokazoval, da mu tudi po več kot šestdesetih letih na glasbeni sceni ne primanjkuje ne energije ne ustvarjalnosti ne želje po živem nastopanju.

FOTO: Primož Zrnec

Koncert na polnem dvorišču gradu Kromberk je bil prvi v slovensko italijanski turneji, s katero ta 78-letni glasbenik, na katerega sta pomembno vplivala tudi jazzovska velikana Miles Davis in John Coltrane, promovira svoj že 25. studijski albumi Stiamo cercando il mondo (Iščemo Svet), ki je letos izšel pri založbi Arealive.

V kvartetu Jamesa Seneseja klaviature igra Alessio Busanca (prvi z leve), električni bas Rino Calabritto in bobne Fredy Malfi. FOTO: Primož Zrnec

Na glasbeno odraščanje Gaetana Jamesa Seneseja sta pomembno vplivala tudi jazzovska velikana Miles Davis in John Coltrane. FOTO: Primož Zrnec

FOTO: Primož Zrnec

