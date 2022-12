David Morales polni klube že štiri desetletja

David Morales je svetovno cenjen ameriški DJ, z grammyjem nagrajeni glasbeni producent, tekstopisec in poslovnež. Produciral in remiksiral je več kot 500 plošč zvezdniškim multiplatinastim izvajalcem, vključno z Mariah Carey, U2, Michaelom Jacksonom, Aretho Franklin, Madonno in Whitney Houston.

Svetovnega fenomena in prodora elektronske plesne glasbe na radijske lestvice Top 40 brez njega ne bi bilo. Newyorčan Morales je bil eden prvih superzvezdniških DJ-jev. Sam se ne dojema kot zvezdnik, »kot takega me dojemajo ljudje.« »Nastopati sem začel, ko še ni bilo klubske kulture, kaj šele didžejev kot pop ikon, zato si nisem mogel predstavljati niti tega, da bom danes tu kjer sem.«

Kljub svojim letom, šteje jih 60, je ves ča aktiven. Leta 2020 je zaradi svetovne pandemije in nezmožnosti potovanja lansiral t.i. nedeljsko mašo, oddajo v živo na Twitchu, da bi zabaval svoje oboževalce po vsem svetu. Poslovno poročilo IMS 2021 ga navaja kot enega izmed umetnikov plesne glasbe, ki so med pandemijo doživeli spletni uspeh. Ves čas ima rezervirane nastope po celem svetu, največkrat v v New Yorku, Združenem kraljestvu, Italiji, Grčiji, na Hrvaškem in tudi pri nas. Ta petek prihaja v Ljubljano, kjer bo v nastopil v L56 v Litostroju.

David Morales je presegel svoj domači glasbeni žanr in iz sebe ustvaril globalno blagovno znamko, navaja ra.co. Njegove glasbene produkcije so se pojavljale v priljubljenih filmih in televizijskih oddajah, vključno z Hudičevka v Pradi, Ninja Želve 2, Don't Mess With the Zohan in Star (TV serija). Njegovo radijsko oddajo DIRIDIM lahko poslušate na Ibiza Global Radio in številnih drugih postajah po vsem svetu, ki jo pretakajo milijoni poslušalcev. Morales se je leta 2008 pojavil v globalni oglaševalski kampanji za luksuzno oblikovalsko hišo Iceberg. »Icebergu ne bom mogel nikoli poplačati reklame, ki so mi jo naredili. Predlagali so mi, da bi bil del njihove oglaševalske kampanje, potem pa sem bil kar naenkrat v revijah kot so GQ ali Vogue, na vsakem drugem newyorškem avtobusu … Nekje v Evropi sem stopil iz hotela in čez cesto na stavbi zagledal dvajsetmetrski pano z mojo podobo. Tega res nisem pričakoval.« Leta 2016 je bil Morales glavni sodnik v nacionalni televizijski seriji »Top DJ«, ki se je predvajala na Italia 1. Vačkrta je vrtel glasbo na modnih revijah italijanskih blagovnih znamk, med drugim na Versacijevih, znano je namreč, da ga je pokojni Gianni Versace močno občudoval.

David Morales bo v petek obiskal Ljubljano. Foto FOTO: Marko Delbello Ocepek

David Morales je svoje veščine kot DJ izpopolnjeval v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja v legendarnih klubih, kot so Ozone Layer, Paradise Garage, Red Zone, Zanzibar, Tunnel in Club USA, če naštejemo samo nekatere. Ko se je delo remiksov in DJ-jev začelo razvijati, se je Morales povezal z legendo house glasbe, Frankiejem Knucklesom, in ustanoviteljico For The Record DJ Pool/impresario nočnega življenja v New Yorku, Judy Weinstein, ki so skupaj z še Satoshijem Tomiijem, in Hectorjem Romerom ustvaril Def Mix Productions - super agencijo za didžeje.

Moralesova plodna producentska kariera se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja dvignila v visoko prestavo z izidom njegovega samostojnega debitantskega albuma »The Program« Davida Moralesa & The Bad Yard Club. V poznih devetdesetih s stotinami remiksov (»Dreamlover« Mariah Carey, »Throb« Janet Jackson, »Where Love Lives« Alison Limerick, »Finally« CeCe Peniston, »Space Cowboy« Jamiroquaija, »Plastic Dreams« Jaydeeja, Roberta Owensov »I'll Be Your Friend« pod njegovim pasom je Morales posnel prelomno house klasiko »Needin' U«, ki pa mu v resnici ni v ponos.

Kot je dejal, je hit »sestavljen iz samplov, nastal je kot studijski eksperiment, ki sem ga vključil v svoje nastope. To zame sploh ni pesem. Veliko bolj ponosen sem na plošče, ki smo jih posneli z Mariah Carey, U2, Donno Summer, Sealom, Tony Braxton, Jamiroquaiji … Delal sem z najboljšimi pevci, večina ljudi pa me najprej poveže s tistim stvorom, ki sem ga sestavil v treh urah. Objavo sem dovolil šele po nekaj mesecih prepričevanja. In na koncu sem imel od tiste plošče več koristi kot od desetin odličnih pesmi, za katere so posneli stotine tisočev dolarjev vredne spote. Video za Needin' U smo naredili med delom na Ibizi za 11.000 dolarjev pa ga še danes vrtijo na MTV-ju in VH1 kot klubsko klasiko. Očitno me je res povozil čas, če so take plošče večji hiti kot prave pesmi.«

Moralesov drugi album »2 Worlds Collide« je prispel leta 2005, šest let pozneje pa mu je sledil njegov tretji album, »Changes«. David Morales je bil nominiran za svojo prvo nagrado Grammy leta 1996 kot producent na albumu Mariah Carey "Daydream" za pesem "Fantasy". Leta 1998 je prejel nagrado Grammy za "remixerja leta".

Koliko pa k dvigovanju cene prispevajo nominacije in osvojeni grammy? »Meni niso, ker sem bil takrat že krepko na vrhuncu in daleč najbolje plačan remikser na svetu. Cene preprosto nisem mogel več dvigniti,« še pravi zvezdnik, ki je po rodu portoričan, sicer rojen v ZDA. Leta 2018 so ga aretirali na Japonskem, ker je imel v žepu 0,3 miligrame MDMA, čeprav je na Japonskem za to zagrožena sedem letna zaporna kazen, je bil Morales v enem mesecu na prostosti.