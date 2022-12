V spomin na Jerneja Šugmana: Mojih pet minut je danes

V Ljubljanski Drami se bodo drevi spomnili igralca Jerneja Šugmana, ki je preminil pred petimi leti. Obletnico smrti bosta SNG Drama Ljubljana in Združenje dramskih umetnikov Slovenije počastila z dobrodelnim koncertom, ki so ga naslovili Mojih pet minut je danes. Izkupiček dobrodelnega koncerta bo namenjen Skladu Jerneja Šugmana.

Na koncertu bodo nastopili Bojan Emeršič, Jurij Zrnec, Klemen Slakonja, Nejc Škofic, Bossa de Novo, Zoran Predin, Vlado Kreslin, Magnifico, Pliš, Klemen Janežič, Saša Tabaković, Polona Juh, Nina Valič, zasedba D Drams ter Urša Kavčič, ki je štipendistka omenjenega sklada.

Sklad Jerneja Šugmana je bil ustanovljen leta 2018 ob 100. obletnici delovanja Združenja dramskih umetnikov Slovenije z namenom ohranjanja spomina na umetniško, pedagoško in človeško plemenitost Jerneja Šugmana. Namenjen je zlasti mladim, nadarjenim dramskim ustvarjalcem, ki so se že v času študija izkazali kot željni nadaljnjega izobraževanja ali samostojnega umetniškega dela.

Eden najplodovitejših slovenskih igralcev Jernej Šugman je preminil 10. decembra 2017 »na vrhuncu umetniških moči, sredi ustvarjalne in življenjske poti«, so tedaj zapisali v ljubljanski Drami. Od svoje prve uprizoritve je vdihnil življenje 83 gledališkim vlogam, kar 77 odrskih stvaritev pa je oblikoval kot član igralskega ansambla ljubljanske Drame, ki se mu je pridružil pred 30 leti. Igralec, ki bi 49. rojstni dan praznoval 23. decembra, je nekaj dni prej umrl zaradi srčne kapi.

Jernej Šugman v predstavi Kralj Ubu. FOTO: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Leta 1968 rojeni Šugman je od 1988 do 1992 študiral dramsko igro in umetniško besedo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in študij zaključil z vlogo Astrova v Čehovem Stričku Vanji v letniku Mileta Koruna in Matjaža Zupančiča. Leta 1992 se je zaposlil v ljubljanski Drami.

Nato se je zelo hitro uveljavil kot igralec najzahtevnejših vlog. V naslednjih štirih letih je poosebil vrsto pomembnih likov iz klasične in sodobne svetovne literature. Med naslovne vloge, ki jih je oblikoval, sodi že legendarni Baal v režiji Eduarda Milerja, za katerega je prejel med drugim Borštnikovo nagrado za igro.

Za svoje delo v gledališču je prejel vrsto nagrad, leto pred smrtjo še Borštnikovo nagrado za igro, in sicer za vlogo Ata Ubuja v uprizoritvi Kralj Ubu v izvedbi SNG Drama Ljubljana.

Zaigral je tudi v več slovenskih filmih, kot so Zvenenje v glavi, Kratki stiki in Nočno življenje, splošni javnosti pa je posebej znan po vlogah v humorističnih televizijskih nanizankah Teater Paradižnik, Naša mala klinika in Vrtičkarji.