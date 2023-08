Dogodek za nostalgike in sladokusce

Konec avgusta se bo Poletno gledališče Križank treslo v ritmih bluesa, soula in jazza. Projekt Cheek to Cheek se je začel, ko sta združila moči Uroš Perić in Maja Keuc – gre za jazz standards iz zakladnice Elle Fitzgerald in Louisa Armstronga. Tokrat bo za udarnost glasbenega doživetja poskrbel Big Band RTV Slovenija pod taktirko Lojzeta Krajnčana.

Uroš Perić je glasbenik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in številnimi odmevnimi sodelovanji. Doslej je nastopil v kar 25 različnih državah na več kot 800 koncertih. Med imeni, s katerimi si je delil oder, najdemo Sheilo Raye Charles, hčer pokojnega velikana soula Raya Charlesa, Diane Schuur, Ernieja Wattsa, Mika Sponzo in skupino Raelettes. Njegovi glasbi lahko prisluhnemo tudi na številnih kompilacijah z različnih koncev sveta.

»Pred korono je imel vsako leto koncert v Cankarjevem domu ali Križankah, med njo pa se je vse skupaj žal ustavilo. Avgustovski koncert bo tako prvi koncert v Križankah po epidemiji, na kar je izredno ponosen. Na Križanke je sam izredno navezan – vedno dobra publika, odlično ozvočenje, krasen ambient, zanj je eden izmed najboljših koncertnih odrov pri nas. V Križankah je bil tudi njegov prvi večji koncert leta 2005, tudi z Big Bandom RTV Slovenija,« so pojasnili pri agenciji Gig, ki ga zastopa, in dodali, da je trenutno v Španiji.

Posebnih priprav za nastop v Križankah z Big Bandom RTV Slovenija ne bo imel, ker niso potrebne, saj pogosto igrajo skupaj, je pa Uroš Perić pripravil program letošnjega glasbenega druženja. Zaupal nam je, da je igranje z Big Bandom nekaj posebnega in edinstvenega: »Sodelovanje z njimi je prava uživancija.« Sicer pa nastopati z Big Bandom ni preprosto, saj je za glasbenika, ki se ukvarja z jazzom, soulom in bluesom, sodelovanje s profesionalnim orkestrom najvišja stopnička. Solist mora biti sposoben preiti na drugačno petje, drugačne artikulacije, drugačen volumen vokala.

Za koncert je pripravil tudi pester nabor glasbenih gostov, ki so bili izbrani po navdihu. Tako se mu bodo na odru pridružili: Neisha, New Swing Quartet & Oto Pestner, kot mlado nadobudno pevko cabareta je izbral še Tjašo Fajdiga ter The Pearlettes, ki ga pogosto spremljajo na večjih koncertih.