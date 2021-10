Eden od vrhuncev zagotovo naši glasbeni svetovljani

Brina Kafol Žust, flavta. FOTO: osebni arhiv

Gea Pantner Volfand, viola. FOTO: osebni arhiv

Spet tudi najboljši mladi

Andrej Žust, rog. FOTO: osebni arhiv

Petra Kovačič, violina. FOTO: osebni arhiv

Od novega sveta do Možička

Iztok Hrastnik, kontrabas. FOTO: Filip Waldmann

Tomaž Močilnik, klarinet. FOTO: Ben Knabe

Ne na prvo žogo

Tonko Huljev, fagot. FOTO: osebni arhiv

Jaka Stadler, violončelo. FOTO: osebni arhiv

Zavod Celeia Celje bo jutri začel koncertni abonma s koncertom Naši glasbeni svetovljani. Slovenski glasbeniki mlajše generacije, ki igrajo v najboljših tujih orkestrih in zasedbah, bodo nastopili na štirih koncertih. Poleg celjskega občinstva jim bodo nocoj prisluhnili v Mariboru, v ponedeljek v Novi Gorici in v torek v Ljubljani v okviru srebrnega abonmaja. Nova koncertna sezona se je za Hišo kulture Celje (HKC) začela v sredo s koncertom orkestra HKC pod vodstvomPrav jutrišnji koncert v Celjskem domu bo eden od vrhuncev sezone Zavoda Celeia Celje, je dejal umet­niški vodja. »Gre za glasbenike, ki večinoma delujejo v tujini. Zbrali so se za štiri koncerte v Sloveniji, nastopili bodo še v Narodnem domu Maribor, Kulturnem domu Nova Gorica in Cankarjevem domu. Ta koncert res izstopa, ker gre za enkratni dogodek. Ne gre za ansambel, ki bi sicer deloval, ampak združuje naše trenutno najboljše glasbenike mlajše generacije.«Projektno komorno zasedbo je združil hornist Berlinskih filharmonikov. Z njim bodo nastopili flavtistkain fagotist, oba delujeta pri vodilnih orkestrih v Nemčiji,je solo klarinetist Simfoničnega orkestra Hessenskega radia, violinistkainsta člana Dunajske filharmonije,je vodja drugih violin v Orkestru Bavarske državne opere,je solo violistka RTV Slovenija in članica različnih mednarodnih komornih zasedb,pa je violončelist Simfoničnega orkestra Bavarskega radia. Odigrali bodo oktet v Es-duru Antona Reiche in oktet v F-duru Heinricha Hofmanna ter Istrsko suito Alda Kumarja.Firšt je dejal, da so pri sestavljanju programa koncertnega abonmaja sledili tradiciji. »Gre za izbrane programe, ki največkrat vsebujejo tudi del slovenske ustvarjalnosti in skladbe, ki jih normalno razvito kulturno okolje mora občasno doživeti. Abonma je uravnotežen tudi izvajalsko, imamo tako instrumentalno kot vokalno glasbo z manjšimi in večjimi zasedbami, seveda pa gre za komorni cikel.«Jutrišnjemu koncertu bodo sledili štirje abonmajski koncerti, naslednji že novembra s samospevi, januarja s saksofonskim recitalom, marca pa z dunajskima gostoma, je napovedal Firšt. »Prišel bo harmonikar, ki je danes zvezda na Dunaju. Nastopil bo z violončelistom. Bo pa vsak koncert nekaj posebnega. V Celju, denimo, nimamo veliko priložnosti poslušati večer samospevov.Te odlične večere pripravlja Glasbena matica Ljubljana, ki bo v kratkem praznovala 150 let obstoja, in to bo poklon njej. Prav tako so redki saksofonski recitali, koncertni abonma pa bo sklenil, solo klarinetist v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija.« Poleg teh bodo v okviru GM odra pripravili še pet koncertov mladih slovenskih glasbenikov. Prvi bo 13. oktobra, ko bosta v Celjskem domu nastopili flavtistkain harfistkaVstop na vse koncerte, ki jih organizira Zavod Celeia Celje, vključno z jutrišnjim, je brezplačen. Odločili so se, da se bodo oddolžili abonentom za koncerte, ki jih zaradi epidemije niso slišali, je dejal Firšt in dodal: »Po letu in pol ustavitve javnega življenja je to dobra priložnost, da lahko vsi, ki si želijo, in tisti, ki morda še nikoli niso pomislili, da bi prišli na koncert, pridejo. Ker to nič ne boli, lahko pa ponudi pomembno izkušnjo.«Hiša kulture Celje je začela novo sezono v sredo s simfonijo Iz novega sveta Antonína Dvořáka in krstno izvedbo dvojnega koncerta Iztoka Kocena. Komorni orkester HKC je vodil dirigent in umetniški vodja Simon Dvoršak.iz HKC je dejal, da v zadnjih letih poudarjajo prav delovanje njihove zasedbe. »Komorni orkester HKC sestavlja krog izjemnih glasbenikov in stalnih sodelavcev, ki jih kombiniramo z gosti iz tujine ali Slovenije. Celjskemu občinstvu skušamo pripeljati vedno kaj novega in presenetljivega. Že uvodni koncert je privabil razveseljujoče število poslušalcev, kar nam je dalo spodbudo za nadaljnje delo. Pokazalo se je, da so naši zvesti poslušalci abonenti pogrešali dogodke v živo.«Sezono glasbenega abonmaja bodo nadaljevali 28. oktobra v Celjskem domu z novo slovensko opero Hiša usmiljenja skladatelja Tomaža Sveteta v izvedbi Slovenskega komornega glasbenega gledališča pod vodstvom Simona Dvoršaka. »Gre za gostovanje takoj po premieri v Cankarjevem domu, tako da imamo kar ekskluzivno pozicijo s tem dogodkom,« je dejal Kovač.V glasbenem abonmaju bodo pripravili osem koncertov oziroma prireditev. Ob 100. obletnici smrti skladatelja Josipa Ipavca bodo decembra pripravili produkcijo baleta Možiček s komornim orkestrom in še tri plesne miniature na Ipavčevo glasbo. Pri predstavi sodelujeta srbski in albanski koreograf,in. »Predstava nastaja v koordinaciji, koproducenti so Festival Velenje, Profesionalno združenje baletnih umetnikov, koreografov in pedagogov Srbije, Albanian Dance Meeting, podpira nas tudi občina Šentjur. Zasedba bo mednarodna, premiera bo v Velenju, ponovitve za zdaj v Celju in Šentjurju,« je povedal Kovač.Predstava Možiček bo na ogled tudi v gledališkem ciklu HKC, v katerem bo sedem predstav. Prvo, Balkan Dance Project: Se spomniš spomina, so že predstavili konec septembra v Domu kulture Velenje. Tudi letos nadaljujejo cikel glasbenih sobotnic za najmlajše v koprodukciji z Muzejem novejše zgodovine Celje. Prva bo 16. oktobra. V HKC jih pripravljajo že nekaj let, da bi otroke vpeljali v svet kakovostne glasbe in dobre umetnosti. To je tudi njihova želja pri projektu Ambasador kulture, s katerim spodbujajo mlade k samostojnemu obiskovanju umetniških dogodkov. Učenci in dijaki se s kartico, ki jo prejmejo, brezplačno udeležijo izbranih koncertov, filmskih projekcij, gledaliških in plesnih predstav, tudi likovnih razstav.Ni naključje, da je naziv letošnje sezone HKC Koncentracija, je po­udaril Kovač. »Verjamemo, da je za določene spektre umetnosti koncentracija nujna. V naših rednih ciklih [glasbeni abonma, gledališki cikel in glasbene sobotnice] ­prikazujemo kakovostno umetnost, ki morda zahteva nekoliko več kot instantno dojemanje. Poudarek je na glasbi, okoli tega področja umetnosti načrtujemo tudi fokus v strategiji za prihodnja leta. Naše vodilo bosta prav glasba in zvok.«