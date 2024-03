Edinstveni medij pripravlja metalsko slavje

Paranoid, najstarejši in trenutno edini delujoči medij v slovenskem jeziku, posvečen izključno metalski glasbi, 14. marca praznuje 25. obletnico začetka delovanja. Četrt stoletja neprekinjenega objavljanja novic o dogajanju na slovenski in svetovni metalski sceni bo spletni medij v petek in soboto proslavil z dvodnevnim dobrodelnim koncertom, na katerem bo nastopilo 26 slovenskih metalskih skupin.

Po kultni pesmi metalske skupine Black Sabbath poimenovana spletna revija Paranoid je fenomen, ki mu v slovenski medijski in subkulturni krajini ni para. Specializiran samoorganiziran medij metalske skupnosti že vse od leta 1999 temelji na požrtvovalnem prostovoljnem delu in lastnih finančnih vložkih skupinice piscev, fotografov in lektorjev, ki jih povezuje strast do metalske glasbe. Kljub stroškom so vse vsebine na portalu bralcem na voljo brezplačno in brez nadležnih reklam.

Prvotna verzija Paranoida. FOTO: P. G.

Čeprav je vse delo neplačano, ekipa Paranoida trenutno obsega približno dvajset navdušencev nad metalom. Poleg piscev in fotografov, ki pokrivajo vse slovenske regije in okolico, tudi lektorje, ki delajo brezplačno, čeprav ostajajo anonimni in nevidni. V zadnjem času so objave obogatili še z videovsebinami, sta delovanje Paranoida opisala Dejan Klančič in Aleksandra Rajković, ki sta vodenje portala prevzela pred dobrimi štirimi leti. Oba sta redna sodelavca Paranoida že trinajst let, v zadnjih letih pa v njegovo delovanje pogosto vložita tudi več ur dela na dan. »Paranoid nikoli ni deloval profitno, zaslužek nas nikoli ni zanimal, ideja je preživljanje prostega časa z delom za druge, v dobro metalske skupnosti, torej nekaj povsem neegoističnega,« je pojasnil Klančič.

Čeprav zlasti kakovostnih piscev, ki bi bili pripravljeni delati brezplačno, vedno primanjkuje, uredništvo ne sklepa kompromisov in ohranja razmeroma visoke standarde. »S tistimi, ki pri pisanju ne izkažejo zadostne kakovosti, ne moremo sodelovati,« je dejal Klančič. Rajkovićeva, ki je glasbene recenzije v slovenskih medijih preučevala v diplomski nalogi iz medjezikovnega posredovanja, je ugotovila, da so recenzije celo v največjih slovenskih medijih pogosto deloma prikriti prevodi iz tujih medijev – tega si avtorji na Paranoidu niso nikoli dovolili.

Dobrodelno slavljenje metala

Nastopilo bo 26 skupin. FOTO: Paranoid

Deseto obletnico Paranoida so leta 2009 proslavili z večdnevnim poletnim glasbenim festivalom, na katerem so nastopila velika imena metalske glasbe iz ZDA, Velike Britanije, Švedske, Norveške in Nemčije. Četrt stoletja pa bodo zaznamovali z dvodnevnim dobrodelnim koncertom. V petek in soboto bo v več klubih ljubljanske Metelkove nastopilo 26 slovenskih skupin. Številka je seveda simbolična; za vsako leto doslej en bend, za nameček pa še eden za tekoče leto. Glede na relativno majhnost slovenske metalske scene bo v dveh večerih nastopil kar precejšen odstotek vseh trenutno delujočih metalskih skupin.

Kot poudarjajo organizatorji, gre za skupine, ki so zaznamovale slovensko metalsko sceno. Med njimi so tudi ključna imena slovenskega metala, kot, denimo, prva slovenska thrash metal zasedba Sarcasm, katere kultna plošča Crematory iz leta 1989 je pravkar doživela ponatis v ZDA, in Extreme Smoke 57, prva grindcore skupina na Slovenskem, ki že vse od leta 1990 neutrudno niza nove in nove izdaje.

Kljub velikim stroškom, ki so jih imeli v zadnjem času zlasti z nadgradnjo spletne strani, so se odločili, da bodo prihodke od prodaje vstopnic poklonili društvu Rdeči noski, ker so, kot je dejal Klančič, videli, koliko veselja prinašajo otrokom. Nastopajoče skupine bodo, ne glede na njihov status na sceni, prejele le simboličen honorar, namenjen kritju potnih stroškov, nekatere pa so se honorarju v celoti odpovedale. Plačilu so se prav tako odpovedali organizatorji dogodka pa tudi metalska založba On Parole, ki prodaja vstopnice.

Sodelavci in podporniki Paranoida so ob obletnici pripravili tudi dokumentarni film o zgodovini in delovanju medija, ki je pomembno zaznamoval slovensko metalsko sceno. »Radi bi pokazali, da metalci nismo le umazani pijanci, kot nas ponavadi prikazujejo mediji,« je pojasnil Klančič.

Vztrajanje skozi zgodovino

Dve desetletji je bil gonilna sila Paranoida Peter Gregorc, soustanovitelj medija, ki je spontano prevzel naloge urednika pa tudi znatne stroške, ki so nastali s spletno stranjo in njeno promocijo. »Ideja za ustanovitev metalskega medija je padla konec devetdesetih let, ko je vedno več ljudi dobivalo dostop do spleta, vendar je bilo do informacij še vedno težko priti,« se spominja Gregorc. Za podatke o koncertih ali novih albumih je bilo treba iskati spletne strani posamičnih skupin, če so jih sploh imele, ali iz Nemčije in Anglije naročati specializirane revije o metalu, v katerih pa seveda ni bilo novic o slovenski sceni. »Ker pri nas ni obstajalo nič takega, smo se odločili vzpostaviti spletni portal, kjer bodo informacije o dogajanju na globalni in lokalni metalski sceni zbrane na enem mestu,« je pojasnil.

Ekipa Paranoida.FOTO:Tadej Pišek

Že vse od začetka so koncertni napovednik in dnevne novice dopolnjevali z daljšimi avtorskimi recenzijami novih plošč, reportažami in fotoreportažami s koncertov in festivalov ter intervjuji z glasbeniki. Kmalu se je portalu pridružil še spletni forum, ki je doživel izjemno priljubljenost in je, kljub temu da so časi spletnih forumov že davno minili, eden redkih še delujočih forumov na slovenskem spletu. Obenem je pomemben tudi kot arhiv, v katerem je dokumentirano dogajanje na metalski sceni v tem obdobju, je dejal Gregorc.

Čeprav je branost Paranoida, podobno kot večine medijev, ob porastu družbenih omrežij upadla, metalskim entuziastom to ni vzelo zagona. »Včasih je bilo do informacije težko priti, ker jih je bilo malo, danes jih je težko najti, ker jih je preveč,« je aktualnost portala, na katerem so relevantne novice pregledno zbrane na enem mestu, pojasnil Gregorc. »Kot je pred leti propadel myspace, bosta prej ali slej tudi facebook in instagram, Paranoid pa bo vztrajal naprej, še vsaj prihodnjih 25 let,« je zagotovil.