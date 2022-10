Glasba sprošča po napornem delu, plemeniti in bogati

Stanovska dvorana ljubljanskega gradu je bila do zadnjega kotička napolnjena s poslušalci, ki tri desetlet­ja spremljajo neprekinjeno delo Zdravniškega orkestra Camerata medica iz Ljubljane. Ob jubileju so se v polni zasedbi predstavili občinstvu.

»V zraku je bilo toplo pričakovanje jubilejnega dogodka, ki ga marsikateri orkester ne dočaka. Trideset let povezanega dela, in to med osebjem, ki dela v belih ustanovah. Zdravniki, zobozdravniki, študentje medicine, farmacije, medicinske sestre in drugi se tedensko srečujejo v Medicinskem centru Iatros in skupaj muzicirajo,« je ozračje pred slavnostnim koncertom opisala Zvonka Zupanič Slavec, zdravnica ter nekdanja predsednica Kulturno-umetniškega društva kliničnega centra in medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher.

Zvonka Zupanič Slavec, zdravnica in profesorica medicine, je pobudnica številnih kulturnih dogodkov v zdravstvu. Foto Voranc Vogel

Zdravniški orkester Camerata medica se je od sprva majhne zasedbe, katere pobudnik je primarij Igor Ravnik, ljubljanski nevrolog, epileptolog in odlični violist, do vse večje, ki sta jo sprva vodila dirigenta Franci Rizmal in nato deset let Andrej Ožbalt, precej razširil, pridobil prepoznavnost in začel igrati zahtevnejši program. Nastopili so na številnih koncertih, dobrodelnih prireditvah, zdravniških srečanjih, mednarodnih medicinskih kongresih ter se predstavili tudi na velikih odrih, denimo na koncertih zdravnikov ob Plečnikovem memorialu v Slovenski filharmoniji, ki imajo več kot polstolet­no tradicijo in potekajo prvi teden decembra (ob tednu Univerze v Ljubljani).

Igor Ravnik, ljubljanski nevrolog, epileptolog in violist je bil pred tremi desetletji pobudnik nastanka Camerate medice v ožji zasedbi. FOTO: Uroš Hočevar

Zadnje desetletje orkester vodi akademski glasbenik, profesor ­viole Franc Avsenek. Ta z muzikalno naturo in odličnim občutkom za kombinacijo med klasičnim in popularnim programom prinaša v orkester veliko zanimanje za muziciranje in tako širi vrste ­sodelujočih.

Jubilejni koncert je odprl abdominalni kirurg in violinist Pavle Košorok, ki je član orkestra od začetka in je njegovo srčno gonilo. Zbrane je nagovorila tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenje Bojana Beović, ki je poudarila pomen negovanja ljubiteljske kulture med zobozdravništvom in zdravništvom; orkestru je čestitala ob prejemu plakete glavnega mesta Ljubljana leta 2020 ter ob priložnostni jubilejni knjižici in zgoščenki. Slavnostni program je orkester začel z Bachovim Adagiem s solom koncertne mojstrice, poklicne violonistke Vildane Repše.

Srce orkestra je prof. dr. Pavle Košorok, abdominalni kirurg in izvrstni violinist, ki je član orkestra od začetka in mu daje vsakovrstno podporo. Foto Janez Platiše

Zvesti medicini in glasbi

Veliko zdravnikov in zdravnic se poleg medicinske fakultete akademsko izobražuje v glasbi, ki ji ostanejo zvesti vse življenje. V Bachovem Koncertu za dve violini in orkester sta nastopila celjska specialista nevrologije Marko Zupan in Andrej Gubenšek, tudi diplomant Akademije za glasbo. »Po koncertu smo se z njima šalili, ker sta tudi službena sodelavca, da najverjet­neje kar v službi skupaj vadita,« je povedala Zvonka Zupanič Slavec.

Glasbeni program je prepletal niz orkestralno-pevskih izvedb, s katerimi sta se predstavili mladi zdravnici in sopranistki Sanja Mali, specializantka pedopsihiatrije, in Ana Berus, specializantka ginekologije (obe sta končali tudi Konservatorij za glasbo). Orkester je spremljal tudi specialistko travmatologije in akademsko izobraženo mezzosopranistko Aljo Rajšter Koren. Mlada specializantka pediatrije in akademska glasbenica violinistka Lucija Čemažar je podala Massenetovo Meditacijo iz opere Thaïs. »Ob pogledu na dekliško nežnost umetnice kar verjeti ne moreš, da ima za sabo dva tako težka študija, kot sta medicinska fakulteta in glasbena akademija, nastopa pa s tako lahkoto!« je komentirala sogovornica. Brata violinist Andrej in trobentač Gregor Gubenšek sta solistično zaigrala Bottijevo skladbo Emmanuel.

Zdravniki in poklicni glasbeniki

Maestro Franc Avsenek je za izvedbo izbral tudi melodijo skladatelja in zdravnika Urbana Kodra, znamenito temo iz filma Cvetje v jeseni, v katero je vpletel solistična dela violinista Andreja Gubenška in sopranistke Sanje Mali. »Bilo je sanjsko lepo,« je bila navdušena profesorica. S Sepetovo ponarodelo popevko Poletna noč v izvedbi Špele Stražišar, specializantke družinske medicine, je občinstvo prepevalo »ter se duhovno počutilo kot srčno povezana celota«.

Glasba izpod prstov violinistov patofiziologa Marka Živina, nevrokirurga Tomaža Velnarja, ginekologinj Mojce Demšar in Nuše Stopar, zobozdravnic Eve Steidl Porenta in Nine Vovk ter številnih drugih članov orkestra je bila v veselje tudi poklicnima glasbenicama, prvi violini orkestra Vildani Repše in prvi violončelistki Jelki Grafenauer. »Kot vodji sekcij dodajata igri orkestra suverenost in zanesljivost, pomembno prispevata k skupni izvedbi ter podpirata delo orkestra s svojo vedno dobronamerno in povezovalno naturo, kar potrebuje zdravništvo za prostočasne dejavnosti, saj živijo v tempu presto ali celo prestissimo,« je ocenila Zvonka Zupanič Slavec, ki je tudi pobudnica in organizatorka številnih kulturnih dogodkov v zdravstvu.