Glasbeno potovanje od fantazijskih svetov do povojne Britanije

V poletnem gledališču Križanke bo v okviru 71. Ljubljana Festivala med 16. in 19. avgustom zadonela filmska glasba, vpeta v otroštvo in odraslost mnogih – priča bomo lahko večerom Čarobna glasba Harryja Potterja; Glasba iz Gospodarja prstanov, Hobita in Prstanov moči; The Music of the Wall: A Homage to Pink Floyd ter Glasba Hansa Zimmerja in drugih.