Heavy metal za nove generacije

Črni album bo letos zaokrožil 30 let od izdaje. Gre za enega izmed vrhuncev kitarske popularne glasbe, ki je zaznamoval okus generacije in močno vplival na glasbeno industrijo in tudi produkcijske pristope. Okroglo obletnico albuma bodo proslavili s posebnim ponatisom plošče, ki bo na voljo v različnih formatih. Najbolj izstopa kar 14 zgoščenk, šest vinilk in šest devedejev obsegajoči deluxe box set; na voljo bodo tudi različne manjše kombinacije in digitalne izdaje. Največ pozornosti bo pritegnila kompilacija izvedb skladb s Črnega albuma, pri kateri sodeluje kar 53 svetovno znanih ustvarjalcev, ki pojejo svoje najljubše pesmi s plošče

Metallica je z nami že štiri desetletja.

Črni album v resnici ni povsem črn.

Lars Ulrich je srce skupine.

Njihovi koncerti veljajo za prav posebna doživetja.

Metallica v elementu

Skupina je priljubljena po vsem svetu.

Ameriška skupina Metallica je danes sopomenka udarne, glasne in hitre glasbe. Ena najbolj vplivnih heavy metal zasedb vseh časov je bila ustanovljena pred štirimi desetletji v Los Angelesu, ko sta moči združila kitarist in pevecin bobnarV aktualni postavi sta še kitaristin basist. Nekdanji član skupine je sloviti, ki je po tem, ko so ga vrgli iz benda, ustanovil Megadeth, zasedbo, ki poleg Metallice, Anthraxa in Slayerja velja za pionirje trash metala. V skupini je bil tudi basist, ki je leta 1986 umrl v prometni nesreči na Švedskem, za štiristrunko sta prijela šeinPot k svetovni slavi sta jima odprla tretji album Master of Puppets (1986), ki velja za enega najbolj udarnih in vplivnih albumov metal glasbe, in seveda njihov kultni peti album Metallica iz leta 1991, ki mu zaradi ovitka pravimo kar Črni album. To je bila ena najbolj uspešnih glasbenih izdaj devetdesetih let, ki so jo prodali v kar 16 milijonih izvodov zgolj v Združenih državah, po svetu pa je prodaja že presegla 35 milijonov. Najbolj zvesti in goreči zagovorniki nekomercialne, tako imenovane underground glasbe so skupini zamerili koketiranje z mainstreamom in širšo javnostjo, je pa Metallica s svojim uspehom odprla vrata številčnejšemu občinstvu in tako zakoreninila heavy metal za nove generacije, da je na koncu preživel mlajši grunge in velja danes za eno redkih še vitalnih kitarskih popularnih glasb – kar se tiče ustvarjanja, koncertne logistike in seveda baze poslušalcev.Kako se skupina iz kultne zasedbe, ki je izdala mojstrovine, kot sta že omenjena Master of Puppets ali Justice for All iz leta 1989, dvigne v sam glasbeni olimp? Odgovor pooseblja(Robert Jens Rock), to je tisti producent, ki si je ostril krempeljce v hard rocku in nabral izkušnje s skupinami, kot sta The Clash in Mötley Crüe. Snemanje Črnega albuma je potekalo v One on One Studios v Los Angelesu in je trajalo osem mesecev. Člani Metallice in Bob Rock so imeli v tem času številna nesoglasja glede pristopa k plošči; menda so se lep čas gibali na robu odpovedi projekta. Na koncu mu je uspelo doseči, da je album počasnejši od predhodnikov, dolžine skladb so bolj prijazne za radio, prav tako so počasnejše in zvok je bolje definiran. Skratka, plošča je bila ustvarjena za komercialni uspeh, člani skupine so odstopili od neposrednega prenosa energije in intuitivnega igranja k bolj premišljenemu in vsebinsko bogatejšemu prestopu, kar je odvrnilo številne najbolj goreče oboževalce.Potem ko je album 12. avgusta 1991 dočakal uradno izdajo, je doživel manjšo eksplozijo – dosegel je tako imenovano diamantno naklado (16-kratnik platinaste), skladbe, kot so Enter Sandman, Nothing Else Matters ali Sad but True, so postale klasike. Takoj po izidu je plošča zasedla prvo mesto na lestvicah desetih držav, na Billboardovi lestvici je na vrhu vztrajala kar štiri tedne. Skupina je album tudi intenzivno promovirala s številnimi svetovnimi turnejami.Razumljivo se je sodelovanje med Metallico in Bobom Rockom nadaljevalo, dokler se niso leta 2006 obrnili na drugega studijskega guruja Ricka Rubina, da bi spremenili svoj zvok. Kljub temu je prijateljstvo z Bobom Rockom preživelo, navsezadnje je z njimi kot basist nastopil na 30. obletnici skupine. Spomnimo se, da je za njihovo ploščo St. Anger (2003) napisal in odigral bas. Zasedbi se je pridružil, potem ko se je v začetku leta 2001 poslovil Jason Newsted, z njimi je nastopal vse do prihoda Roberta Trujilla februarja 2003. Zanimivo je, da je v tistem obdobju celo krožila spletna peticija s pobudo, naj člani Metallice z njim prekinejo sodelovanje, ker jih je spravil na kriva pota. No, jim je pa priskrbel grammyja, leta 2009 so bili tudi sprejeti v dvorano slavnih glasbenikov – The Rock and Roll Hall of Fame.Okroglo obletnico albuma bodo proslavili s posebnim ponatisom plošče, ki bo na voljo v različnih formatih. Najbolj izstopa kar 14 zgoščenk, šest vinilk in šest devedejev obsegajoči deluxe box set; na voljo bodo tudi različne manjše kombinacije in digitalne izdaje. Največ pozornosti bo pritegnila kompilacija izvedb skladb s Črnega albuma, pri kateri sodeluje kar 53 svetovno znanih ustvarjalcev, ki pojejo svoje najljubše pesmi s plošče. Izid obeh je napovedan 10. septembra (kompilacijska le v digitalni obliki, na nosilcih 1. oktobra). Da ne bomo preveč neučakani, so glasbeniki že objavili tri različne verzije skladbe Enter Sandman: remaster originalnega studijskega posnetka, živo verzijo z njihovega koncerta v Moskvi leta 1991 in demo verzijo, ki sega v 12. julij 1990.Glede priredb priporočamo ogled videospota za skladbo Nothing Else Matters, ki jo izvajaob pomoči velikanov, kot so(RHCP) in. Prav tako lahko na spletu najdemo posnetek priredbe skladbe Enter Sandman, s katero se je spopadel kolumbijski glasbenik Juanes.Seveda bo deluxe komplet vseboval tudi prvotno in remaster verzijo originalnega Črnega albuma, ki bosta izdani v obliki zgoščenke in vinila. Prisluhnili bomo lahko vinilnemu EP-ju koncerta na Wembleyju in dvojnemu LP-ju koncerta v Moskvi. Na preostalih zgoščenkah bo veliko doslej še neizdanega materiala, kot so demoposnetki, posnetki iz studia in s koncertov. Napovedujejo še zgoščenki intervjujev z glasbeniki. Na šestih devedejih bodo arhivski posnetki nastajanja plošče in njene poti po svetu, posnetki koncertov in koncertni filmNa spletu lahko prav tako najdemo seznam umetnikov, ki se bodo pojavili na kompilacijski plošči. Ta seznam so primerno imenovali Črni seznam, na njem pa najdemo poleg naštetih izvajalcev še velikane, kakršni soJason Isbell and the 400 Unit,, Royal Blood, White Reaper,, Mexican Institute of Sound, Flatbush Zombies,, the Neptunes,, Idles in