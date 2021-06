Slovenija bi morala biti kulturno avtonomna

08:50

maraton Franja

/ Jubilejni, 40. Maraton Franja BTC City od 12. do 13. junija 2021

Praznik, ki vsako leto poveže več kot 7.000 kolesarjev in kolesark in je do zdaj gostil udeležence iz več kot 70 držav sveta, bo 12. in 13. 6. 2021.