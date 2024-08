Kreativen, inovativen in popolnoma osvobojen um

Frank Zappa sodi med najbolj markantne, plodovite in samosvoje glasbenike in le redke, ki so pustili močan pečat tako v rock glasbi, jazzu, avantgardi kot klasični glasbi. Prvič v zgodovini države bomo lahko slišali izvedbe skladb z njegovega zadnjega albuma, ki je izšel za časa njegovega življenja, The Yellow Shark iz leta 1993, prvotno v izvedbi zasedbe Ensemble Modern.

Nocoj bodo prišli na svoj račun tako ljubitelji rock glasbe in električnih kitar kot privrženci klasične glasbe. Letni oder Križank bo gostil koncert Zappa Day in Ljubljana v izvedbi 30-članske zasedbe Ensemble Dissonance ustanovitelja Klemna Hvale pod dirigentsko taktirko Jonathana Stockhammerja, uveljavljenega poznavalca Zappove glasbe, ki zadnja leta sodeluje s to zasedbo.

Gost večera bo med Slovenci priljubljen in cenjen kitarist Vlatko Stefanovski, ki ga poleg virtuoznosti na glasbilu odlikujeta tudi nadžanrskost in sposobnost improvizacije. Nabor izjemnih nastopajočih sklene član igralskega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča Blaž Šef, ki se je uveljavil tudi kot pevec v muzikalih in na drugih koncertih, predvsem sodobne in instrumentalne glasbe.

Klemen Hvala je ustanovil 30-člansko zasedbo Ensemble Dissonance, ki ji bo dirigiral Jonathan Stockhammer. FOTO: Roman Šipić

Zakaj Frank Zappa

Pred koncertom smo se pogovarjali s Klemnom Hvalo, središčno osebo glasbenega spektakla, ki je zamisel za izvajanje glasbe Franka Zappe dobil že pred leti, dozorela pa je, kot pravi, lani, ko sta se o tem pogovarjala z dirigentom Jonathanom Stockhammerjem, ki njegovo glasbo pogosto izvaja z orkestri in ansambli po svetu.

Frank Zappa je sicer bolj znan kot kitarist in vodja rock skupine Mothers of Invention, toda vse življenje je skladal tudi za orkestre in instrumentalne ansamble. V Ljubljani je nastopil zgolj enkrat, leta 1975, tokrat pa bo tukaj prvič zazvenela njegova glasba, ki jo je pisal za instrumentalni ansambel ali orkester. Glasba Franka Zappe je po sogovornikovih besedah tudi trideset let po njegovi smrti še vedno zelo sveža in inovativna, njegova provokativna besedila pa še vedno aktualna. To bo sploh prvi koncert Zappove glasbe v izvedbi instrumentalnega ansambla v Sloveniji.

Zanimivo je, pravi Hvala, da se je Zappa od najstniških let, še preden se je podal v rockerske vode, navduševal nad tedanjimi sodobnimi skladatelji, kot so Edgard Varèse, Igor Stravinski in Anton Webern. Zato je razumljivo, da je njegova glasba nastajala pod močnim vplivom teh skladateljev. To se ne kaže le v sami glasbi, pojasnjuje sogovornik, temveč tudi v zasedbi njegove rock skupine, ki jo je razširil v instrumentalni ansambel in mu pogosto dirigiral, ter v glasbeni formi njegovih skladb.

Sam je svojo glasbo imenoval progresivni rock, čeprav je ni izvajal v klasični rock zasedbi, njegove skladbe niso sledile formi in formuli klasičnih rock uspešnic, njegovi kitarski soli so bili improvizirani, kar je značilno za jazz, ne za rock, razlaga Hvala.

»Proti koncu življenja je velik del svojih skladb prekomponiral na synclavier, neke vrste numerični sintetizator zvoka, po teh zapisih pa so nastale instrumentacije za ansambel. Tako je nastal album The Yellow Shark, zadnji, ki je izšel v času njegovega življenja in velja za eno njegovih največjih glasbenih mojstrovin. Tu ni več slišati vplivov vzornikov iz obdobja njegovega glasbenega odraščanja, temveč glasbo, ki jo je napisal izjemno kreativen, inovativen in popolnoma osvobojen um.«

Vlatko Stefanovski je vrhunski kitarist in improvizator. FOTO: Jože Suhadolnik

Navdušen še iz najstniških let

Klemen Hvala se je z glasbo Franka Zappe srečal kot najstnik, ko se je navduševal nad skladbami, kot so Valley Girl, Bobby Brown Goes Down in Don’t Eat the Yellow Snow. Navdušili so ga njegova duhovita in provokativna besedila, sama pojava in neposrednost, saj je odstopal od ustaljenih norm glasbenih zvezdnikov:

»Zato sem posegel po njegovih vinilkah Freak Out!, We're Only in It for the Money, Joe's Garage, Apostrophe ('), Shut Up 'n Play Yer Guitar, Sheik Yerbouti ... Kmalu po izidu leta 1993 mi je prišla v roke plošča z glasbo za instrumentalne ansamble The Yellow Shark, ki sem jo pogosto poslušal, kasneje pa še plošči The Perfect Stranger in The Adventures of Greggery Peccary and Other Persuasions, ki sta me prav tako navdušili. Navdušila pa so me tudi njegova stališča in kritika do vloge različnih družbenih in interesnih skupin, ki jih je izražal tako skozi besedila svojih skladb kot na sestankih s predstavniki politike in v televizijskih oddajah, ki jih je začinjal z nepozabnimi in zelo resničnimi citati.«

Zappa je bil ideološko in vrednostno artikuliran in pozicioniran umetnik, ki je vsakič zbodel s svojimi izjavami, pronicljivostjo in lucidnostjo. Ena izmed njegovih kuriozitet je bila, da je svoje otroke z eksotičnimi imeni Moon Unit, Dweezil, Ahmet Emuukha Rodan in Diva Thin Muffin Pigeen pri 15 letih izpisal iz šole, ker je bil kritik šolskega sistema. Bil je velik borec za svobodo govora in zagovornik kapitalizma.

Frank Zappa sodi med najbolj plodovite glasbenike svoje generacije. FOTO: Wikipedija

Jagodni izbor glasbe

Tako obsežni koncertni spektakli, ki združujejo na odru na desetine ljudi, so seveda velik organizacijski in finančni zalogaj. »Na tem mestu bi se rad zahvalil Festivalu Ljubljana in direktorju in umetniškemu vodji Darku Brleku, da je koncert uvrstil v letošnji program festivala, ter njegovi odlični ekipi za sodelovanje in pomoč pri organizaciji in uspešni izvedbi dogodka,« je dejal Klemen Hvala.

»Glasbeniki se na koncert pripravljajo že več mesecev, sledijo pa skupne priprave z dirigentom in solistoma. Zelo pomembno vlogo za uspešno izvedbo koncerta ima tudi ozvočenje, zato bodo vse skupne vaje potekale ob navzočnosti tonskega mojstra. Večina skladb, ki jih bomo izvedli na koncertu, so skladbe, ki jih je Frank Zappa napisal in izvajal s svojo skupino Mothers of Invention, kasneje pa prekomponiral za ansambel. Nekatere so objavljene na ploščah The Yellow Shark in The Adventures of Greggery Peccary and Other Persuasions, druge so nastale kasneje. Skladbe kot Dog – Uncle Meat Variations, Naval Aviation in Art?, Peaches en Regalia, Put a Motor in Yourself, G-spot Tornado, The Black Page, Revised Music for a Low-Budget Orchestra, Outrage at Valdez, Moggio in mini muzikal The Adventures of Greggery Peccary so jagodni izbor glasbe Franka Zappe za ansambel.«

Z Ensemble Dissonance bosta nastopila Vlatko Stefanovski s solističnimi vložki in improvizacijami na kitari ter igralec in pevec Blaž Šef, ki bo nastopil v naslovni vlogi mini muzikala The Adventures of Greggery Peccary.

»Z legendarnim kitaristom Vlatkom Stefanovskim sodelujeva že več kot deset let. Lansko leto, ko smo na oder ponovno postavili uspešnico Fire&Ice, sva spregovorila o koncertu Zappa Day in Ljubljana. Razmišljala sva, da bi koncert lahko popestrili s Frankovo glasbo za solo kitaro, saj je tudi Vlatko izjemen virtuoz in improvizator, poleg tega pa Frankovo glasbo zelo dobro pozna. Tudi z Blažem se poznava že vrsto let. Prvič sva na odru sodelovala pri izvedbi znanih songov iz muzikalov, kot je na primer Chicago, kjer se je izkazal kot izjemen igralec, pevec in interpret, zato je bil moja prva izbira za vlogo v The Adventures of Greggery Peccary in sem zelo vesel, da je sodelovanje sprejel.«

V skladu z umetniško zapuščino Franka Zappe je Klemen Hvala razkril, da je Zappa v svojih skladbah tako v rock kot instrumentalnih zasedbah zelo rad uporabljal tolkala.

»Pri izvedbi koncerta Zappa Day in Ljubljana poleg godalcev, pihalcev, trobilcev in drugih instrumentov sodelujejo tudi trije tolkalci. Ko smo pred nekaj meseci pregledovali partiture skladb in preverjali, katere tolkalne instrumente moramo kupiti ali si jih izposoditi, je bila med njimi tudi motorna hupa, vendar nam dobavitelj iz tujine ni mogel zagotoviti pravočasne dobave. Zato jo bomo nadomestili z navijaško hupo, ki ima enak zvočni učinek, pa še bistveno cenejša je.«