Kužne pesmi za kužne čase

Skupina Katalena je po naključju nastala pred dvajsetimi leti na glasbenih delavnicah v Črmošnjicah. Vsa ta leta deluje v isti postavi:(vokal),(klavir, orgle),(klarinet, sopranski saksofon, krilovka, vokal),(kitara, vokal),(tolkala) in(baskitara, električna kitara). S slednjim smo se pogovarjali o novem albumu Kužne pesmi, ki je pred kratkim izšel pri založbi Pivec, ter o tradiciji in sodobnosti, urbanosti in ruralnosti, ­svetem in posvetnem.