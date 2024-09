Od britanskega heavy metala do srbskega turbofolka

Danes in jutri bo v Mestnem muzeju Ljubljana potekala mednarodna glasbena konferenca IndieRE 2.0: Sodobni diskurzi o glasbi, na kateri bodo znanstveni raziskovalci in glasbeni novinarji predavali o aktualnih glasbenih temah ter družbenih fenomenih, povezanih z glasbo.

Teme, ki jih bodo obravnavali predavatelji, segajo od turbofolka do heavy metala in klasične glasbe, je pojasnil kurator konference in glasbeni novinar Jaša Bužinel. Pri izbiri predavateljev in tematik so se poskušali izogniti temam, ki so bile v našem prostoru pogosto obravnavane, kot je denimo vloga punka v Jugoslaviji, in namesto tega predstaviti nove pristope h glasbenim fenomenom, ki so v našem okolju manj znani. »Kljub razlikam v pristopih in objektih predavanj je vsem predavateljem skupno, da so strokovnjaki na svojem področju, o katerem so mnogi napisali obširne knjige, kljub temu pa bodo predavanja razumljiva širši javnosti, ne le znanstvenikom,« je dejal Bužinel.

Raziskovalec na FDV Robert Bobnič bo predaval o vlogi priporočilnih algoritmov, ki že več kot desetletje spodbujajo poslušanje glasbe na spletu, in njihovem vplivu na poslušanje glasbe in glasbeni okus. Raziskovalka z Mirovnega inštituta Jasna Babić Zrimšek bo preučila odstopanja temeljnih subkulturnih teorij in konceptov od sodobnih subkulturnih praks. Britanski glasbeni novinar in avtor knjige o zgodovini in razvoju težke glasbe JR Moores bo spregovoril o pisanju svoje knjige Electric Wizards.

Sociologinja, pesnica in skladateljica Nina Dragičević bo predavala o avditornem potencialu v povezavi z revščino, posledičnim nelagodjem in možnostjo upora. Srbska akademikinja in avtorica knjige Raspevani Beograd Irena Šentevska bo razpravljala o razmerju med žanri svetovne popularne glasbe in domačimi »neofolk« žanri v srbskem kontekstu. BBC-jeva novinarka in piska Kate Molleson bo spregovorila o oblikovanju kanonov in hierarhij v sferi klasične glasbe, ki jo je obravnavala v knjigi Sound Within Sound.

Konferenco bosta jutri zvečer s performativnim predavanjem o heavy metalu in modernizmu sklenila odgovorni urednik britanskega kulturnega portala The Quietus in glasbeni novinar John Doran ter umetnica in filmska ustvarjalka Sapphire Goss.

Projekt IndieRE zajema produkcijo, izmenjavo in distribucijo glasbeno-informativnih oddaj več evropskih glasbeno usmerjenih neodvisnih radijskih postaj, med katerimi so radijske postaje od Andaluzije do Dublina, konferenco v Sloveniji pa pripravljajo Radio Študent, mariborski Radio Marš in Neodvisni obalni radio.