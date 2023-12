Na Evrovizijo potuje Raiven s skladbo Veronika

Danes točno opoldne so v ljubljanski SNG Operi in baletu razglasili, kdo bo zastopal Slovenijo na 68. tekmovanju za Pesem Evrovizije, ki bo v švedskem Malmöju. To je Raiven. Na Pesmi Evrovizije se bo 7., 9. in 11. maja 2024 predstavilo 37 držav.

Televizija Slovenija se je tudi letos odločila, da bo izbor za Pesem Evrovizije opravila mednarodna strokovna komisija. Že lani so tako izbrali zasedbo Joker Out s pesmijo Carpe diem, ki je po tem nastopu doživela veliko večji uspeh kot pa na samem tekmovanju.

Skupini Joker Out se je nastop na izboru za Pesem Evrovizije zelo obrestoval. FOTO: Urša Premik

Joker Out so postali evropski glasbeni fenomen, ki poje v slovenščini in polni koncertne dvorane po Evropi. Prihodnje leto bodo imeli evropsko turnejo z naslovom See You Soon po 13 državah, med katerimi bodo premierno tudi Francija, Belgija in Italija. Koncerti bodo v 21 mestih in v nekaterih kultnih svetovnih dvoranah. Med drugim jih čaka koncert v dvorani O2 Shepherd's Bush Empire v Londonu ter v Academy 2 v Manchestru.

Raiven in skladbo v slovenščini za leto 2024 bo nacionalna televizija predstavila v posebni televizijski oddaji v drugi polovici januarja.