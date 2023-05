»Nekateri mislijo, da gremo po napačni poti, ker poslušamo plošče in igramo rock. Ampak nekje v nas je bojni ogenj in povem vam, kar zelo dobro vem: Računajte na nas.«

Le kdo se ne spomni verzov legendarne pesmi legendarnega Đorđeta Balaševića, ki je bila malone obvezni del vsakega dobrega žura v 80. letih. Ko smo »celo noč do jutra plesali, ljubili se in se igrali, živeli, kot da jutri nas mogoče več ne bo«, kot zdaj prepevajo fantje skupine Joker Out v evrovizijski in tudi že malone ponarodeli, izjemni skladbi Carpe Diem, v kateri poudarjajo tudi: »Igra sovraštva je za vas. Hvala lepa, ne računajte na nas.«

Fantje skupine Joker Out – frontman Bojan Cvjetićanin, kitarista Kris Guštin in Jan Peteh, basist Nace Jordan in bobnar Jure Maček –, ki svoj slog opisujejo kot »shagadelic rock'n'roll«, s privlačnimi in fantazijskimi podobami ter retroritmi resnično ponesejo in obenem vrnejo v neki drug čas. »Ko nismo šteli ur do zore. Preskakovali smo gore. Sprejeli, da smo večni samo in srečni samo, ko objema nas nebo.«

V Liverpoolu zmagala Švedska, Joker Out na 21. mestu

In na nebu, na zračni poti domov iz Liverpoola, kjer so bili na finalnem odru zame in za mnoge od nas resnični zmagovalci letošnje Evrovizije, sta jih v letalu – v Ljubljano so leteli celo prek Istanbula – povsem po naključju srečala moja prijatelja. »Joker Out so magija. Prižgejo žar v očeh. To so slovenski Beatli,« sta bila navdušena v en glas.

Fantje, dajte, »še bolj na glas«. Računamo na vas. Na vas. Pravijo, da se poezija in življenje včasih srečujeta, ne da bi vedeli … »Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!« je zapisal Tone Pavček v Eni sami besedi.