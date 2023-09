Nad mestom ni časa za spanje

Predstavljajte si tak scenarij za malo drugačen petkov večer: sprehod po slikovitih ljubljanskih ulicah, panoramska vožnja z vzpenjačo do Ljubljanskega gradu, kjer vas čaka romantičen razgled na mesto, in nato večer v znamenju raznovrstne glasbe ob dobri pijači in odlični družbi. To so večeri, ki jih boste lahko doživeli vsak petek večer.

Na oder edinstvene Skalne dvorane v Ljubljanskem gradu se namreč že sedmo sezono vrača Jazz Club Ljubljanski grad. Od 15. septembra do 26. aprila se bodo vsak petek odvijali jazz večeri, na katerih bodo nastopali številni glasbeniki in ustvarjalci, ki bodo s svojimi izjemnimi nastopi ustvarili edinstvene klubske večere nad mestom.

Doživite pristno jazzovsko vzdušje, ki bo prepletalo klasične jazzovske kompozicije z inovativnimi interpretacijami, ki bodo segale od klasičnega jazza do sodobnih eksperimentov in vse do soula, funka, rocka, bluesa, swinga, hiphopa in tudi nekaj nekomercialnega popa ne bo manjkalo.

Skalna dvorana s svojim edinstvenim ambientom bo nedvomno prava kulisa za nepozabne glasbene trenutke.

Vsak jazz večer bo poseben dogodek sam po sebi, saj se bodo na odru izmenjevali številni slovenski in tuji glasbeniki – do konca leta bodo med drugimi nastopili glasbeniki in zasedbe: Emkej, Marina Martensson feat. SaGaDuDaB, Marko Črnčec trio, Peter Lovšin in Skalarji, Balladero, Leni Kravac, The Doors 2.0, Prismojeni profesorji bluesa … in drugi.

Petek zvečer zveni dobro

Petki bodo torej od 15. septembra lahko drugačni in tudi če v preteklosti še niste začutili čarobnosti dogodkov Jazz Cluba Ljubljanski grad, vas bo raznolik glasbeni spored nedvomno premamil in prepričal, da vas zapelje in vas prepriča še za kakšen nov obisk.

Da petek res zveni dobro, prepričajo izvajalci na sporedu, ki bodo že v uverturnem mesecu poskrbeli za nepozabne večere:

15. september 2023 ob 20.00

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Bob Dylan Tribute: Michael Weiskopf & The Complete Unknowns

22. september 2023 ob 20.00

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Emkej

29. september 2023 ob 20.00

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Wiyaala

6. oktober 2023 ob 20.00

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Drumbooty

Celoten spored si oglejte na www.ljubljanskigrad.si Jazz Club Ljubljanski grad je odprt vsak petek med 19. in 23. uro, glasbeniki nastopijo ob 20. uri. Priporočamo dostop s tirno vzpenjačo, ki je vključena v ceno vstopnice. Prodaja vstopnic: prodajna mesta Ljubljanskega gradu, recepcija hostla Celica, spodnja postaja vzpenjače, na www.ljubljanskigrad.si in na vseh prodajnih mestih www.mojekarte.si (med drugim na Petrolovih bencinskih servisih, v poslovalnicah Kompasa po Sloveniji …).

Naročnik oglasne vsebine je Javni zavod Ljubljanski grad