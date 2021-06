Naprej v preteklost koncertnega dogajanja

Kljub lanski digitalni različici in obilici neznank so organizatorji letošnji Ment , enega od večjih srednjeevropskih predstavitvenih glasbenih festivalov, pripravili v živo. Začenja se danes in bo trajal devet dni, na njem se bo predstavilo 30 izvajalcev, ponudil bo tudi obilo strokovnih predavanj, razprav in delavnic.Do 11. junija bo na različnih prizoriščih po Ljubljani potekal 7. glasbeni predstavitveni festival Ment. Ta je v zadnjih letih prepoznaven po bogatem in razgibanem tridnevnem dogajanju po mestu, ki se je letos raztegnilo kar na devet dni. K temu je prispevala nova družbena realnost: za polovico zmanjšane koncertne zmogljivosti in pogoji​ PCT. Na devetih koncertnih večerih bodo v Kinu Šiška, Švicariji in atriju Mestnega muzeja poleg domačih izvajalcev nastopili talenti iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Češke in Poljske.