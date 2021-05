Obilo sodobne avtorske in etno glasbe

V nadaljevanju preberite;Nocoj se bo v Hribarjevi dvorani ljubljanskega gradu začel 14. festival sodobne avtorske in etno glasbe Godibodi . Trajal bo do sobote, nastopi pa se bodo začeli ob 20. uri. Za razliko od lanskega, ki je v celoti potekal na daljavo, bo letošnji hibridni; združili bodo nastope pred občinstvom v dvorani s spletnimi prenosi. Gonilna sila festivala in umetniški vodja Janez Dovč je dejal, da bomo tudi to krizo rešili z več, ne manj kulture.