Od taboriščne jedilnice do mednarodnih odrov

V nadaljevanju preberite:

Bogata in razvejena zgodovina zbora, poimenovanega po enem od naših največjih pesnikov, ki letos praznuje 120. obletnico rojstva, se začenja z zgodbo o upornosti in pogumu, umeščeno v taborišče Gravina. Tam – dobrih 60 kilometrov od Barija – so primorski Slovenci po opravljenem delu pogosto peli. Ker je bilo med njimi veliko cerkvenih pevcev, organistov in drugih godbenikov, so se sčasoma organizirali in načrtno študirali slovenske pesmi.