Pianist z armensko glasbeno govorico

Armenski pianistični virtuoz Tigran Hamasjan v jazzovskem groovu prepleta armensko glasbeno tradicijo z različnimi sodobni glasbenimi slogi. Je eden od najbolj prepoznavnih in samosvojih pianistov svoje generacije, ki je leta 2017 dopolnil trideset let. V okviru abonmaja Glasbe sveta in festivala Druga­ godba bo ob 19.30 nastopil v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma. Z njim smo se pogovarjali o igranju kitare, klavirjih kot pohištvu ter prepletanju glasbenega izročila s sodobnimi zvočnostmi.