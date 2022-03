Po novem poudarek na kitarskih zvokih

V nadaljevnaju preberite:

Saksofonist, pevec, snemalec in producent Jacuzzy Krall je v glasbenem poslu več kot dvajset let. Sprva je deloval v zasedbi Sausages, nato je bil soustanovitelj in pevec skupine Los Ventilos, sledila je samostojna glasbena kariera, v okviru katere je leta 2014 izdal istoimenski prvenec in nedavno še album Preprosto najtežji. Predstavil ga bo danes ob 20. uri v ljubljanskem Prulčku.