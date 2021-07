Poletni večeri v družbi zvezd 69. Ljubljana Festivala

FOTO: Festival Ljubljana

Številna izjemna imena na letošnjemnam bodo pričarala posebne kulturno obarvane poletne večere. Vstopnice za izbrane prireditve so na voljo na ljubljanafestival.si , pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih prodajnih mestih Eventim.

Na koncertnem večeru Dantejevih 700 in filmska glasba Nicole Piovanija se bomo 7. julija poklonili enemu največjih renesančnih pesnikov, Danteju Alighieriju, čigar 700. obletnico smrti zaznamujemo prav letos.Filmski skladatelj, pianist in dirigentje avtor več kot 180 filmov, sodeloval je s številnimi priznanimi režiserji, za filmsko klasiko Življenje je lepo (La Vita é Bella), ki jo je ustvaril skupaj z Robertom Benignijem, pa je prejel tudi oskarja za najboljšo glasbo. Na festivalskem odru bomo prisluhnili baladi, ki je nastala po navdihu Dantejeve zbirke Novo življenje (La vita nuova), za dodatno koncertno doživetje pa bodo poskrbeli odlomki glasbe iz zadnjih treh Fellinijevih filmov, filmov bratov Taviani ter čudovita glasba iz filma Življenje je lepo. Pod Piovanijevo taktirko bo nastopil, kot solistka bo zapela sopranistka, ki redno gostuje na svetovnih opernih odrih.Legendarni Plácido Domingo spet stopa na festivalski oder. Po koncertnem večeru na 67. Ljubljana Festivalu, kjer je z izvedbo Verdijevega Rekviema blestel kot dirigent, nam bo tokrat postregel z repertoarjem opernih arij za baritonske vloge in zarzuele. Na odru se mu bosta pridružili sopranistkispremljal pa jih boGlasbenik se ponaša z izjemnim dosežkom upodobitve 150 vlog, kot dolgoletni član zasedbe Trije tenorji je skupaj z L. Pavarottijem in J. Carrerasom približal operno glasbo množicam po svetu. V 70. letih prejšnjega stoletja se je prvič preizkusil v vlogi dirigenta, od takrat pa je vodil več kot 500 opernih nastopov in koncertov z nekaterimi najboljšimi orkestri. Prav tako je bil od leta 1996 do leta 2011 umetniški vodja Nacionalne opere v Washingtonu, leta 2000 je postal še umetniški vodja opere v Los Angelesu, tri leta kasneje pa generalni direktor tako washingtonske kot losangeleške opere. Za svoje delo je prejel številne častne doktorate, priznanja, nagrade grammy, leta 2020 je v Salzburgu dobil tudi avstrijsko glasbeno nagrado za življenjsko delo.Naročnik oglasnega sporočila je Festival Ljubljana