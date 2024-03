Poletni vrhunci 72. Ljubljana Festivala

Tudi na letošnjem 72. Ljubljana Festivalu, ki bo med 20. junijem in 3. septembrom, se bo zvrstilo več kot 100 prireditev, na katerih bo nastopilo več kot 5000 umetnikov z vsega sveta.

Obeta se nam še eno izjemno pestro glasbeno in plesno poletje. Dogajanje v prestolnici bo odprla Poletna noč, ki bo letos posvečena zimzelenim popevkam Ditke Haberl, Alenke Pinterič in Marjetke Nece Falk. Igralec, režiser in glasbenik Rade Šerbedžija bo pripravil edinstven umetniški večer s širokim naborom del iz svojega glasbenega opusa. Zvezda newyorške Metropolitanske opere, tenorist Jonathan Tetelman, bo prevzel vlogo Maria Cavaradossija v operi Tosca. Na gala koncertu bomo prisluhnili Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (Orkestru Majskega glasbenega festivala v Firencah) in violinistki Lani Trotovšek, ki ju bo vodil Zubin Mehta. Maestru je leta 2019 za vrhunski prispevek h glasbeni poustvarjalnosti takratni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor podelil zlati red za zasluge. V produkciji Teatra bo na sporedu še opera Trubadur Giuseppeja Verdija, ki je premiero doživela januarja 1853, nato pa začela svoj zmagoviti pohod po opernem svetu. Pipa, kitajsko tradicionalno brenkalo, pa bo v osrčju programa koncerta Ningbo Symphony Orchestra (Simfoničnega orkestra iz Ningboja), ki ga bo vodil njegov šef dirigent Ji Yu.

Letošnji program prinaša tudi plesne vrhunce

Chanel FOTO: Festival Ljubljana

Mednarodno uspešnico Grk Zorba Mikisa Theodorakisa, ki je zaslužen za popularizacijo plesa sirtaki, bo izvedel Balet SNG Maribor. Po lanskem nastopu, ki je požel bučen aplavz, se v Ljubljano vrača State Opera and Ballet Theatre Astana Opera (Državno operno in baletno gledališče Astana Opera) z baletno predstavo Spartak. V Križanke pa prihaja še en plesno-pevski spektakel z West Enda, muzikal Bodyguard (Telesni stražar) v režiji Mykla Randa, ki tokratno produkcijo pripravlja prav za občinstvo Ljubljana Festivala. Primabalerina Svetlana Zaharova, cenjena zaradi izjemne tehnike in iskrive dramatične interpretacije, bo z dvojno predstavo Modanse, ki vsebuje več kot 80 kostumov modne hiše Chanel, znova navdušila ljubljansko občinstvo.

Z grammyji nagrajeni umetniki na Ljubljana Festivalu

Martha Solo FOTO: Festival Ljubljana

Na dveh slavnostnih večerih bomo prisluhnili(Budimpeškemu koncertnemu simfoničnemu orkestru) pod taktirkoin. Solist obeh večerov bo svetovno priznani pianist, ki je leta 2005 prejel nagrado grammy za priredbo Pepelke Sergeja Prokofjeva skupaj z legendarno. Ta bo nastopila na zaključku festivala skupaj z dirigentomin. Dirigentbo na dveh koncertih vodil(Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA). Orkester in dirigent sta bila letos s svojo zgoščenko glasbe Chicka Coree, ki jo bosta skupaj z izkušenim kubansko-ameriškim saksofonistom in klarinetistomnominirana za nagradi grammy in latin grammy. Svoj novi album bo predstavila slovenska skupina, ki se ji bo na odru znova pridružil pianist, ki je leta 2007 prejel latin grammy za življenjske dosežke. Na– osemindvajsetkratnega nagrajenca z grammyji in petkratnega dobitnika prestižnega oskarja – bomo lahko prisluhnili skladbam iz znanih filmov, kot so Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars (Vojna zvezd), E. T. vesoljček v koncertni izvedbi.

FOTO: Darja Štravs Tisu

Ko se poletje prevesi v jesen

Tudi zadnji poletni izdihljaji bodo prežeti s kakovostno glasbo. Ensemble Dissonance, ki letos praznuje 10 let delovanja, bo skupaj z dirigentom Jonathanom Stockhammerjem in kitaristom Vlatkom Stefanovskim predstavil opus eklektičnega Franka Zappe. Prisluhnili bomo tudi Slovenskemu mladinskemu orkestru pod taktirko Žive Ploj Peršuh, Otu Pestnerju, Vladu Kreslinu in Urošu Periću, ki letos praznuje 20 let delovanja. Ukrajinska dirigentka Oksana Liniv, prva ženska, ki je dirigirala na festivalu Wagnerjeve glasbe v Bayreuthu, in perujski tenorist Juan Diego Flórez bosta po dveh letih s koncertom opernih arij spet nastopila s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.

Eden najbolj cenjenih dirigentov sir Antonio Pappano pa bo skozi interpretacijo skladb 19. in 20. stoletja vodil orkester z izjemno obsežnim opusom, London Symphony Orchestra (Londonski simfonični orkester). Ljubljana Festival se bo končal z orkestrskima suitama Dafnis in Hloa Mauricea Ravela, ki velja za mojstra orkestracije, v izvedbi enega največjih svetovnih orkestrov, Filharmonica della Scala (Filharmoničnega orkestra milanske Scale). Nepozaben glasbeni večer bo vodil Riccardo Chailly, ki je sodeloval tudi z legendarnim Claudiem Abbadom.

Celoten program in vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na bencinskih servisih in ostalih Eventimovih prodajnih mestih. V času predprodaje, ki traja do 26. marca (razen za koncerte Uroš Perić - 20 let, Oto Pestner in Vlado Kreslin), so člani Kluba Festivala Ljubljana upravičeni do 20 % popusta, v redni prodaji pa do 10 % popusta na nakup vstopnic. V Klub se lahko včlanite tukaj.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana