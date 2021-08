Raznoliko in zapeljivo glasbeno potovanje

Zasedba Širom navdušuje tudi v tujini. Foto Tadej Causevic

Mala mestna glasba združuje uveljavljane domače glasbenike. Foto Špela Sivic

Adriana Calcanhotto Foto Murilo Alvesso

Abonma Glasbe sveta v sezoni­ 2021/22 prinaša kakovosten in raznolik mednarodni glasbeni program, ki je delno sestavljen iz nastopov, ki so bili zaradi pandemije prestavljeni, dodana je premiera trenutno ene od najuspeš­nejših domačih skupin – Širom.Med koncertnimi navdušenci imajo Glasbe sveta kot ena od najbolj samosvojih, nepredvidljivih in poučnih glasbenih ponudb pri nas prav posebno mesto. Številni ­izvajalci, ki so se pojavili na odru Glasb sveta, so pozneje zasloveli in se še danes radi vračajo. Druga odlika je slogovna širina, kar se skriva že v imenu, vendar ta ni ves čas strogo ljudska, tako da poslušalcem ponudi več kot folklorne prvine.Aktualna sezona se bo začela s koncertom zasedbe Birds on a Wire 12. septembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. To bo nastop, ki ga niso mogli izvesti prejšnjo sezono. Abonma bo na prodaj do 28. septembra, vsi, ki ga bodo kupili pred 12. septembrom, bodo lahko koncert obiskali brezplačno.insta slovenskemu občinstvu že dobro znani. Njun projekt Birds on a Wire (po skladbi) je posebno glasbeno doživetje, obe sta odlični pevki, predvsem pa interpretki po načelu manj je več.Osemindvajsetega septembra bodo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma gostili še en dvojec, Lina_Raül Refree, ki ga sestav­ljata pevka in klaviaturistkater klaviaturist. Njuno sidrišče je fados. Drugi oktober bo pripadel vrhunskemu slovenskemu glasbenemu kolektivu, ki ga sestavljajoin. Organizatorji so njihovo glasbo označili za lirično, baladno, nekoliko groteskno in predvsem nostalgično. Gre za nastop, ki ga je na koledarju obkrožil vsak pošten ljubitelj glasbe. Koncert Pantha du Princea bomo dočakali 27. oktobra, ko bopredstavil odmeven zvočno-glasbeni eksperiment Conference of Trees, v katerem z glasbo interpretira sporazumevanje dreves.Eden od vrhuncev letošnjega druženja bo 4. novembra, ko bo v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma nastopila afriška diva. Slovita pevka bo predstavila nov album Mogoya Acoustic.Petega marca prihodnje leto bo sledil omenjeni nastop skupine Širom, ki jo sestavljajoin. Ena od najbolj mednarodno prepoznavnih slovenskih skupin bo predstavila nov album Utekočinjeni prestol preprostih. Cankarjev dom imajo v lepem spominu, saj so tam odigrali enega od prvih koncertov. V povezavi s festivalom Druga godba bo 28. maja 2022 v Gallusovi dvorani nastopil kolektiv Orquesta Akokán iz Havane in na tem nastopu se zagotovo ne bomo mogli izogniti plesu.Za svečan zaključek sezone bo 9. junija 2022 poskrbela večkrat platinasta in z grammyji nagrajena pevka. Vrhunska brazilska glasbenica je del gibanja tropicalia, v katerem najdemo velikane, kot soin Os Mutantes»Adriana nagovarja sodobno generacijo ter z glasom, avtorskimi skladbami in akustično kitaro razvija samolasten izraz, ki ga ponudi tudi v osveženih, modernih priredbah,« so v spremni besedi zapisali organizatorji.