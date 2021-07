S Sonjo Jončevo bo nastopil Martin Sušnik

Ljubljanski festival je sporočil, da bo na nocojšnjem nastopu operne dive, sopranistke Sonje Jončeve, ki je navdušila slovitega Plácida Dominga, na Kongresnem trgu namesto tenorista Branka Robinšaka, ki je svoj nastop zaradi bolezni žal odpovedal, nastopil tenorist Martin Sušnik, solist opere SNG Maribor.



Na programu nocojšnjega večera so odlomki iz Puccinijevih oper Le Villi, La bohème, Sestra Angelika, Tosca, Manon Lescaut, Fedora in Madama Butterfly, orkester SNG Opera in balet Ljubljana bo vodil dirigent Francesco Ivan Ciampa.



Tenorist Martin Sušnik se je rodil v Avstraliji, a že od otroštva živi v Sloveniji. Študij solopetja je z odliko (summa cum laude) zaključil na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu prof. Pije Brodnik. Uspešno je sodeloval na različnih tekmovanjih doma in v tujini, kjer je osvojil več zlatih priznanj. Za svoje dosežke je že med študijem prejel študentsko Prešernovo nagrado in svečano listino za izredne študijske dosežke Univerze v Ljubljani. Na koncertih, tako doma kot v tujini, večkrat nastopa z različnimi zbori, s komornimi zasedbami in z orkestri.



Letos je Sušnik prejel Glazerjevo listino za umetniške dosežke, pred štirimi leti pa je osvojil prvo nagrado na 14. tekmovanju v opernem petju G. Martinelli - A. Pertile v Montagnani.

