Skupina Zmelkoow se končno prvič poslavlja

Veliki poslovilni koncert primorskih rokerjev Zmelkoow, ki bo v sredo v ljubljanskem Kinu ­Šiška, je že razprodan, vstopnice za koncert, ki bo 4. marca v mariborskem Štuku, pa so še na voljo. Skupina je nedavno izdala deseti album 10/10, dodali so mu album v živo Dramsko razkošje,­ na katerem je posnetek njihovega akustičnega koncerta v ­ljubljanski Drami.­ O slovesu, ­reinkarnaciji, marketingu, naravi, forenzikih in shizofreniji smo se pogovarjali z glavnim krivcem in vodjo skupine Gogo Sedmakom.