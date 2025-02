V nadaljevanju preberite:

Novi album dolenjske zasedbe Tretji kanu je zbirka devetih singlov, ki sledijo zgodbi njegovih protagonistov – to sta Rio in Anu, po katerih se album tudi imenuje. Skladbe v pop rock maniri so izhajale nekaj let, pevka Anja Pavlin in pevec ter kitarist Jan Medle, ki sta Tretji kanu ter življenjski in ustvarjalni par, pa sta zdaj tudi sestavila zasedbo za nastope v živo.