Talent in problemi vedno pridejo v paru

Foto Nick Ut/AFP

Foto Reuters

Lanskega decembra je legendarni producentzbolel za covidom-19. Po poročanju njegove hčere naj bi v soboto podlegel zapletom po okužbi. Star je bil 81 let.Phil Spector velja za enega od najuspešnejših producentov sodobne pop glasbe. Razvil je poseben zvok, imenovan zvočni zid (wall of sound), s katerim je zaznamoval šestdeseta leta in močno vplival na glasbene velikane, kot so Beatli in. A njegovo dediščino je močno zaznamoval njegov nasilni značaj. Umrl je v državnem zaporu v Kaliforniji, kjer je prestajal 19-letno kazen zaradi umora igralke Lane Clarkson leta 2003.Med njegovimi največjimi uspešnicami so skladbe Be My Baby skupine The Ronettes, v kateri je kot prva pevka nastopala njegova druga žena– kasneje je pred njim zbežala zaradi nasilništva. Ob priložnosti je povedala: »Bil je briljanten producent in zanič mož. Na žalost ni bil sposoben živeti in delovati zunaj studia.« Zimzelena je tudi uspešnica Da Do Run Run zasedbe The Crystals in seveda You've Lost That Lovin' Feelin' dueta The Righteous Brothers, ki velja za klasični primer zvočnega zidu. Veliko zaslug mu pripisujejo tudi za uspeh dueta Ike & Tina Turner, podpisal se je pod njun album River Deep – Mountain High.Govoril je na pogrebu Ika Turnerja, veliko vznemirjenja pa je povzročila njegova izjava, da je bilpravi talent v tandemu, da je bilo deklet, kot je Tina, takrat na stotine. Prav tako kontroverzna je njegova vloga pri produkciji albuma Let It Be, ki velja za zadnji, 12. studijski album Beatlov (posnet je bil pred Abbey Road). Posnetkom je dodal klepetanje in zvoke iz studia, orkestracije in zbore.je bil še posebej prizadet zaradi njegove produkcije skladbe The Long and Winding Road. Leta 2003 je izšel album v alternativnem miksu brez Spectorjevih dodatkov. Album se imenuje Let It Be ... Naked.pa ga je imenoval »največji glasbeni producent vseh časov«. Njegov pristop h glasbi je opazen pri številnih skladbahin seveda»Okoliščine njegove smrti so grozne, glede na njegov genij. Zelo žalostna zgodba, vsekakor sem oboževalec njegovega dela, njegove produkcije. On je bil eden od pionirjev produkcije, producent, čigar dediščina še vedno odmeva v sodobni pop glasbi. Njegov znameniti wall of sound je še vedno zvokovno privlačen,« je povedal. »Od nekdaj me je zanimalo, kako bi bila slišati katera izmed mojih plošč, če bi jo produciral Phil Spector,« je dejal. »Vedno sem najprej pomislil nanj, potem pa na Ricka Rubina.« O njegovi dediščini je spregovoril tudi producent: »Vem, da je bil izjemen diktator, da je znal uveljaviti svojo voljo. Število hitov, ki jih je naredil, kaže na to, da je bil njegov pristop pravi,« se je pošalil. »Prvi je začel izdatno procesirati odmeve. Pred njim so bili odmevi diskretni, on jih je izpostavil kot osnovni element zvoka, podvajal jih je. En in isti inštrument je večkrat posnel, česar pred njim niso delali. Klavir je nasnel petkrat in potem je vate igralo pet klavirjev. Tako je sestavil svoj znameniti wall of sound. Njegov pristop je bil, da je glasbenike zbezal iz območja lagodja. Igrali so dolge ure, ko nastopi utrujenost, potem ego, razum ni več glavni, ljudje se začnejo odzivati bolj instinktivno, bolj iskreno. Doživel sem, da je pevka ob dveh zjutraj, utrujena od celodnevnega dela, bolje zapela kot kadarkoli. Kontrolni mehanizmi so popustili, bila je bolj iskrena. Morda je bila tehnično res slabša kot sicer, toda emotivni moment je bil boljši. Je pa res, da ne najdejo vsi lepe besede o njem. Tudi to je treba spoštovati. Bil je neprilagojeni umetnik. Zavedati se moramo, da ne obstaja neproblematičen talent. Talent in problemi vedno pridejo v kompletu, ni razvoja talenta, ki ne bi bil problematičen. Kakšni so ventili za sproščanje problemov, to pa je vprašanje.«»Phil Spector je bil agresiven človek, to so govorili tudi drugi glasbeniki. V studiu je imel pištolo in je z njo pogosto opletal,« nam je povedal glasbenik in velik poznavalec glasbe. »Najbolj je znan po svojem wall of sound. Takšen zvok lahko dobiš le, če imaš na razpolago glasbenike, kot so bili v njegovi zasedbi Wrecking Crew. Ti glasbeniki so od konca petdesetih do začetka sedemdesetih let v Los Angelesu posneli vse, kar se tiče pop glasbe in filmske glasbe. Če imaš v skupini takšne mojstre, kot so bilina kitari,na klaviaturah,na basu inna bobnih, lahko delaš, kar hočeš. Včasih so v enem tednu posneli tudi sto plošč. V tem primeru ni težav, da v en srednje velik prostor postaviš veliko glasbenikov, jih postaviš v prvo, drugo vrsto in posnameš z malo mikrofoni. Spector je imel občutek za glasbo, za uspešnice. Točno je vedel, kaj mora storiti. Zelo veliko je sodeloval z dekleti, z ženskimi skupinami, kot sta The Crystals in The Ronettes, v kateri je prepevala njegova žena Ronnie Spector.Danes njegov zvok ne bi bil več sprejet. Spector je bil zanimiv, ampak jaz nisem zagovornik pištol, če je zraven še veliko alkohola in droge. Zanimivo pa je, da ni edini iz tiste klape, ki je na koncu pristal v zaporu. Želim mu mirno zemljo in upam, da se bosta srečala z bivšo ženo in uredila stvari.« O njegovem izjemnem talentu je spregovoril tudi glasbenik, producent in lastnik studia Fono: »Phil Spector velja za enega od največjih zvočnih revolucionarjev popularne glasbe v zadnjih šestdesetih letih. Z inovativnim pristopom je zelo pripomogel številnim glasbenikom do naprednejšega zvoka v tistem času, The Beatles,, The Ramones ... S plastenjem več zvokov je dosegel posebno zvočno barvo, isto linijo so igrali dva ali trije inštrumenti, uporabljal je tudi veliko simfoničnih inštrumentov. Da bi poslušalcem ponudil čim boljšo zvočno sliko, je začel uporabljati večje zasedbe in inštrumente, ki prej niso bili stvar navade v popularni kulturi. S tem je položil temelje novodobnega zvoka, ki napreduje in se uporablja še danes.« Zapustil je štiri otroke, ki si obetajo delitev njegove približno 50 milijonov dolarjev vredne dediščine.