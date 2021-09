Umrl je dirigent ljubljanske Opere in baleta Loris Voltolini

V 67. letu starosti je umrl dirigent SNG Opera in balet Ljubljana Loris Voltolini, so sporočili iz ljubljanske operno-baletne hiše. V svojem bogatem repertoarju je poustvaril več kot 60 oper, dirigiral je številne koncerte doma in v tujini. Od glasbenika se bodo poslovili v rodnem Splitu v krogu družine.



Voltolini je glasbeno pot začel na Glasbeni akademiji v Zagrebu, kjer je končal študij dirigiranja in klavirja. Na poklicno pot pa je stopil leta 1980 kot dirigent Opere Hrvaškega narodnega gledališča (HNK) v Splitu, kjer je deloval do leta 1990. V rojstnem mestu je bil tudi vodja in dirigent komornega zbora HNK ter komornega zbora Ivan Lukačić.



Med letoma 1991 in 1995 je bil Voltolini vodja dirigent Opere HNK v Zagrebu, od leta 1994 do 1995 pa umetniški direktor in vodja dirigent Opere HNK na Reki. V SNG Opera in balet Ljubljana je bil kot gostujoči dirigent angažiran od leta 1990, 19. junija 1996 pa se je v omenjenem gledališču, »ki ga je nosil v srcu do poslednjega dneva, redno zaposlil,« so zapisali v ljubljanski Operi.



Voltolinijev repertoar obsega več kot 60 opernih in baletnih del, koncertni pa mnoge oratorije, simfonije ter številna druga dela za orkester. Sodeloval je na številnih festivalih doma in v tujini. Kot dirigent je sodeloval s HNK Split, HNK Zagreb, HNK Reka, z zagrebškim filharmoničnim orkestrom, s Slovensko filharmonijo, z orkestrom Filharmonije iz Seville, s Simfoničnim orkestrom Hrvaškega radia, z orkestroma Dubrovniškega poletnega festivala in salzburškega Mozarteuma ter z mnogimi drugimi. Gostoval je v Italiji, Španiji, Avstriji, Makedoniji, Južni Koreji in na Japonskem, so povzeli v SNG Opera in balet Ljubljana.



Na svoji bogati umetniški poti je maestro Voltolini pustil velik pečat. »Bil je muzikalen, vsakemu glasbenemu delu je dodal svoj dalmatinski šarm in igrivost. Bil je vzor številnim umetnikom in vir brezmejne ustvarjalne energije, ki jo bo pogrešal tudi njegov umetniški ansambel ljubljanske Opere. Poslednja opera, pod katero se je podpisal junija letos, je bila Puccinijeva Tosca. Nocoj jo bodo pod vodstvom gostujočega dirigenta Hirofumija Jošide posvetili maestru v spomin,« še piše v sporočilu za javnost.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: