Umrl je Igor Misdaris, pevec skupine Šukar

Umrl je pevec skupine Šukar Igor Misdaris, poroča portal 24 ur. Skupino so člani tamburaških orkestrov folklornih skupin iz Ljubljane ustanovili leta 1990, ta pa se je posvečala igranju pretežno romske glasbe. Misdaris je bil v njej dejaven do danes.

Vest o njegovi smrti so potrdili na uradnem Facebook profilu skupine Šukar. »Tvoje roke ne bodo več izvabljale divjih ritmov iz tvoje bugarie ... za vedno je utihnil tvoj prodoren glas, ki je polnil dvorane ... ne moremo še povsem dojeti. Še manj razumeti. Kjerkoli že zdaj si, ostajaš v naših srcih. Z nami. Tvoje veliko srce, baro ilo ... te je izdalo,« so med drugim zapisali.

Misdaris je pred nastankom Šukarjev igral v zasedbi, ki je prirejala večere ciganske poezije in glasbe z Markom Hrenom. Repertoar Šukarjev pa obsega glasbo Romov iz vse Evrope, kjer so zaradi raznolikosti načina življenja v različnih okoljih in zaradi vpliva različnih narodov ustvarili pestro glasbeno izročilo. Skupina zbira zapisane, posnete in tudi ustno prenesene pesmi ter jih predela na svoj način, piše portal MMC.

Kot dodaja MMC, so Šukarji nase med drugim opozorili s ploščami Ciganska duša, Amaro dive, Mentol bonbon (z Zoranom Predinom) in Čhaie. Sodelovali so pri dveh ploščah Vlada Kreslina, eni Roberta Magnifica ter v filmu Outsider režiserja Andreja Košaka.

Na albumu En concert so skladbe, ki so jih posneli v živo na dveh koncertih v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kot gostje so z njimi muzicirali Oto Pestner, Momčilo Bajagič - Bajaga, Jadranka Juras, Saša Olenjuk, Vesna Zornik in drugi. Leta 2020 so izdali popolnoma avtorski album z desetletno genezo Baro ilo.